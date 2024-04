レディー・ガガ(38)が、米ロサンゼルスの街を歩く姿をキャッチされた。この時、ガガの左手薬指に巨大なダイヤモンドの指輪が輝いていたことから、「婚約したのではないか」という話題が浮上した。ガガは2019年に実業家マイケル・ポランスキー氏とのロマンスが報じられ、その後は順調な交際を続けている。レディー・ガガが現地時間7日、ロサンゼルスの街ウェスト・ハリウッドで外出する姿が激写された。

米メディア『Page Six』が現地時間8日に掲載した写真は、ガガが屋外にあるゲートを入ったところを捉えた場面だ。この日は友人を訪ねたとみられ、駐車した青いSUVの前に立ちながら、笑顔で誰かと会話をしているようだ。ガガはロングヘアをお団子でまとめ、黒いサングラスをかけている。黒いトップスとレギンス姿でロングコートを羽織り、素足に黒いハイヒールを履いている。肩には、「ボッテガ・ヴェネタ」による大きなトートバッグを提げている。別の写真では、ピンクの外壁をした建物の前に白いSUVが停まり、その前をガガが颯爽と歩く姿が写っている。そしてガガの左手薬指には、巨大なダイヤモンドの指輪が輝いていたのだ。指輪は遠目からも存在が分かるほどの大きさで、ゴールドにオーバルシェイプのダイヤモンドを配したものとみられる。この姿にファンは驚いたようで、SNSでは「もしかして、彼女は婚約したの!?」「あれは大きいを通り越して、驚くほどのデカさだ! 15〜20カラットくらいかな。婚約したに違いないよ」「人生は短いから、幸せになって」といったコメントが飛び交った。ガガは現在、実業家で投資家のマイケル・ポランスキー氏と交際中だ。2人は2019年にロマンスが浮上。2020年2月にはガガが自身のInstagramでポランスキー氏とのツーショットを公開し、交際を公にした。2021年1月には、ガガがジョー・バイデン米大統領の就任式で国歌を独唱後、ポランスキー氏とマスク姿でキスをする様子が話題になった。その後も2人は順調な交際を続け、手を繋いでデートする場面や公の場に出席する姿が何度も目撃されてきた。2023年3月には米メディア『RadarOnline』が、ガガとポランスキー氏が結婚や子どもに関する意見の相違により破局したと報じた。当時、ある情報筋は「2人は数か月前に別れました。友好的であり、今もまだ友人関係にあります」と語っていた。しかし同年10月には、ガガとポランスキー氏が米ラスベガスで歌手ケイティ・ペリーとロックバンド「U2」の定期公演を続けて楽しむ様子が目撃された。今年2月にラスベガスで開催されたNFLの頂上決戦「スーパーボウル」では、ガガとポランスキー氏が仲良く手を繋ぎ、試合を観戦する姿がキャッチされた。2人の婚約説について、現在のところガガの代理人からのコメントなどは発表されていない。画像2〜4枚目は『Lady Gaga Instagram「We had so much fun in Miami.」「Take yo mama out all night」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)