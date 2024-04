タリーズコーヒージャパンから、1983年に創業したニューヨーク発のバッグブランド「マンハッタンポーテージ」とのコラボレーショングッズが登場!

2度目のコラボレーションとなる2024年は、春の新生活シーズンに、コーヒーライフがより豊かになるドリンクウェアなどが展開されます☆

タリーズコーヒー「マンハッタンポーテージ」コラボレーショングッズ

発売日:2024年4月10日(水)

販売店舗:全国のタリーズコーヒー店舗

一人でも多くのニューヨーカーに高品質のバッグを届けたいというシンプルな想いから1983年、ニューヨークに誕生した「マンハッタンポーテージ」

そんな「マンハッタンポーテージ」とタリーズコーヒーのコラボレーショングッズが、2024年も登場します。

共にアメリカ発祥で、誠実にもの作りを行ってきた「タリーズコーヒー」と「マンハッタンポーテージ」

2度目となる2024年は、春の新生活シーズンに、コーヒーライフがより豊かになるラインナップで展開されます☆

タリーズコーヒー×マンハッタンポーテージ ダブルグラス

価格:2,380円(税込)

ホット・アイスどちらも使用可能なダブルグラス。

シンプルなデザインのグラスに、コーヒーを注ぐと映えるホワイトのコラボロゴと、レッドの取っ手がポイントになっています。

タリーズコーヒー×マンハッタンポーテージ ラバーコースター

価格:920円(税込)

シンプルなコラボロゴデザインと、ユニークなイラストデザインの両面で楽しめるラバー製のコースター。

上記で紹介したダブルグラスと合わせて愛用するのもおすすめです。

タリーズコーヒー×マンハッタンポーテージ ハンドルボトル

価格:3,680円(税込)

持ち歩きしやすいハンドル付きのステンレスボトル。

アウトドアでも活躍する実用的かつスタイリッシュなデザインです。

タリーズコーヒー×マンハッタンポーテージ タリーズジップス コールドブリューコーヒー オリジナルブレンド スペシャルBOX

価格:1,350円(税込)

セット内容:ジップス3P+ステッカー3枚

熱を加えずじっくりと時間をかけて抽出することで、まろやかでしっかりとしたコクが楽しめる「水出しアイスコーヒー」が、コラボ限定デザインのパッケージで登場。

ここでしか手に入らないステッカー入りなので、ギフトとしてもおすすめです。

ステッカーは、コラボロゴ・描き下ろしイラストのオリジナルデザインの3種類が入っています。

オンラインストア限定グッズ

販売開始日:2024年4月10日(水)11:00〜

販売店舗:タリーズ公式オンラインストア

タリーズ公式オンラインストアに、おでかけシーズンにぴったりのスタイリッシュなファッションアイテムが登場。

男女問わず愛用できる、シンプルなデザインのTシャツやトート、サコッシュなどが販売されます。

タリーズコーヒー×マンハッタンポーテージ 2WAYトートバッグ

価格:13,800円(税込)

取り外し可能なショルダーが付いたトートバッグ。

ポケットやタンブラーホルダーが付いて機能的なので、様々なシーンで使用できます。

フロント面に刺繍された「タリーズコーヒー」と「マンハッタンポーテージ」のコラボロゴがアクセントになっています。

タリーズコーヒー×マンハッタンポーテージ Tシャツ

価格:4,950円(税込)

サイズ:S・M・L・XL

カラー:チャコールグレー・ホワイト

コットン生地で、春夏のアクティブなシーンに活躍する、胸元と、

背面右肩部にコラボロゴをデザインしたシンプルなTシャツ。

チャコールグレーとホワイトの2色が展開されます。

タリーズコーヒー×マンハッタンポーテージ サコッシュ

価格:4,980円(税込)

2024年初登場となる、軽量のナイロン素材で仕上げられたサコッシュ。

小物やスマートフォンを分けて収納可能なトリプルジッパーに、コラボロゴが入ったデザインです。

小物類を上手に収納できる、デイリーに活躍してくれるグッズです。

春の新生活シーズンに、コーヒーライフがより豊かになるドリンクウェアやファッションアイテム。

タリーズコーヒーにて2024年4月10日より販売が開始される「マンハッタンポーテージ」コラボレーショングッズの紹介でした☆

