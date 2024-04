韓国の人気ボーイズグループ『BTS』のV(キム・テヒョン)さんがKリーグの試合を現地観戦し、大きな話題となっている。韓国『朝鮮日報』などが伝えた。兵役中のVさんが訪れたのは、3月31日に行われたKリーグ1第4節の 江原FC 対FCソウル(1-1)。FCソウルの元イングランド代表MFジェシー・リンガードを目当てに大観衆が詰めかけた一戦で同選手は負傷欠場したが、キックオフ前に軍服姿のVさんが電光掲示板に映し出されると、ファンから大歓声が起きた。

[UCC] "He got younger," #BTS's #V (Kim Taehyung) garners huge buzz with his handsome visuals at Gangwon FC Home Stadium https://t.co/GeeXffIpFl