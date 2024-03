ブルボンで人気の片手で手軽に食べられるバータイプスイーツシリーズ。

今回は定番のお菓子「シルベーヌ」のバータイプ「シルベーヌバー」を紹介します☆

ブルボン「シルベーヌバー」

商品名 :シルベーヌバー

内容量 :1個

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :6カ月

ブルボンから販売されている片手で手軽に食べられるバータイプスイーツシリーズ。

ブルボンのロングセラー商品であるシルベーヌのバータイプスイーツ。

ふんわり食感のスポンジケーキにバニラクリームをサンドし、チョコレートでオールコーティングしたチョコレートケーキです。

