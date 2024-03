千趣会の通販事業ベルメゾンが、「ムーミン」をデザインした2024年母の日向けのギフトグッズを集めた特設サイト「ムーミン母の日特集」をオープン。

「ムーミン」デザインのサロペットエプロン、LED付きポケットルーペ、お財布付きマルチケースなど、日用雑貨など約40点が並びます。

さらに、千趣会イイハナが運営する花とギフトの専門通販「イイハナ・ドットコム」と連携した、「ムーミン」のフラワーギフトも販売されています☆

ベルメゾン『ムーミン』母の日特集

販売期間:2024年3月19日(火)〜4月30日(火) ※在庫限りのため、早期終了の可能性があります

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

ベルメゾンが、2024年3月19日より特設サイト「ムーミン母の日特集」を公開。

「ムーミン」デザインの、2024年母の日向けのギフト多数が販売されています。

新たなグッズとして「ムーミン」デザインのサロペットエプロンやLED付きポケットルーペ、お財布付きマルチケースも登場。

そのほか、オリジナルグッズを中心に、日用雑貨など合計約40点がギフトとしてラインナップされています。

また、花とギフトの専門通販「イイハナ・ドットコム」と連携し、「ムーミン」とコラボレーションした母の日用のフラワーギフトも販売。

今回は「ムーミン」の優しい世界を通じて、母の日の感謝の想いが伝わるギフトを一部紹介していきます☆

ダブルガーゼサロペットエプロン「ムーミン」

価格:4,990円(税込)

サイズ:M〜L、L〜LL

左右のポケットに刺繍をあしらったサロペットタイプのエプロン。

「リトルミイ」やケーキと食器などの刺繍デザインがアクセントになっています☆

LEDライトが付くポケットルーペ「ムーミン」

価格:2,990円(税込)

持ち運びに便利な、ポケットサイズのルーペが「ムーミン」デザインで登場。

ルーペ部分をしっかり開けるとライトが付き、暗いところでも見えやすいのがポイントです。

ライトで照らしながら拡大できて、読書などにも便利に使えます!

お財布機能付きマルチケース「ムーミン」

価格:4,990円(税込)

お花と「リトルミイ」のパターン柄がおしゃれなマルチケース。

お財布としても使えるよう、カードホルダーもたくさん付いています☆

ポケット部分には、パスポートやお薬手帳などもすっぽりまとめて収納できるので、とっても便利です。

特典「ムーミンオリジナルしおり型メッセージカード」

対象商品:

・ダブルガーゼサロペットエプロン「ムーミン」

・LEDライトが付くポケットルーペ「ムーミン」

・お財布機能付きマルチケース「ムーミン」

・10気圧防水フックウォッチ「ムーミン」

期間中、上記の対象商品いずれかを含むお会計1回ごとに、「ムーミンオリジナルしおり型メッセージカード」を1枚プレゼント。

全3柄から、いずれか1柄がもらえ、プレゼントにそえるメッセージカードとして活躍してくれます☆

イイハナ・ドットコム『母の日 MOOMIN/鉢植え「バック㏌カーネーション」』

価格:5,500円(税込)

鉢カバーに「ムーミンママ」の母の日アートが入った、カーネーションの鉢植え。

鉢カバーはオリジナルランチトートバッグになっており、分けて使うことができます。

植えられているカーネーションは、赤と白のカラーコントラストが鮮やかな人気品種「いちごホイップ」です!

イイハナ・ドットコム『母の日父の日 MOOMIN/花束「ムーミンママ・ムーミンパパセット」』

価格:10,780円(税込)

母の日と父の日、それぞれに花束が届くギフトセット。

花束には「ムーミンママ」「ムーミンパパ」のアクリルキーホルダーが添えられています。

花束は生花を使っており、そのまま飾れる「スタンディングブーケ」になっているのもポイントです!

「リトルミイ」や「ムーミンママ」をあしらった日用グッズから、フラワーギフトも並ぶ、2024年の母の日ギフト。

ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売されている『ムーミン』母の日グッズの紹介でした☆

©Moomin Characters TM

