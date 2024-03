講談社が刊行する、ディズニー月刊情報誌「ディズニーファン」

2024年5月号は、東京ディズニーシーにオープンする新テーマポート「ファンタジースプリングス」情報をお届け!

さらに、2大特別とじ込み企画として「ドナルドダック」のステッカーと、アメリカで人気のキャラクター「オレンジバード」の絵本がつきます☆

講談社「ディズニーファン」2024年5月号

価格:1,100円(税込)

発売日:2024年3月25日(月)

販売店舗:全国の書店、Amazon、楽天ブックスなど

月刊「ディズニーファン」最新の5月号は、東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」公開まで100日を迎えた2月27日実施のセレモニー&展示会の様子をレポート!

エリア模型や、初公開となった新アトラクションのビークル模型、数多くのグッズやメニューを紹介するとともに、イマジニアへのインタビューも掲載されています。

東京ディズニーリゾート特集では、東京ディズニーランドで開催されるスペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」第2弾”ドナルドのクワッキー・ダックシティ”や、東京ディズニーシーのスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」を紹介。

そのほか、「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2024」や「『ディズニー・ファンタジア』コンサート」、新作ミュージカル「ディズニー くまのプーさん」などライブエンターテイメント情報もたっぷり掲載されています☆

2大特別とじ込み企画

ドナルドステッカー

特別とじ込み企画の1つ目は「ドナルドダック」の特別ステッカー。

パークで活躍する「ドナルドダック」の姿を4枚のステッカーに収めています。

スマートフォンなどにぴったりの大きめサイズなのも嬉しいポイント。

東京ディズニーランドで公演されたエンターテインメントプログラム「オー!サマー・バンザイ!」デザインも入ったファン必見のステッカーです☆

「オレンジバード」ブックインブック

特別とじ込み企画のもう1つは、アメリカで人気の愛らしいキャラクター「オレンジバード」の絵本がブックインブックで登場!

2号連蔵掲載の前編です。

かわいくて美しい絵本の世界をファミリーでも楽しめます。

東京ディズニーリゾート特集

東京ディズニーリゾートでは、ぞくぞく新しいイベントがスタートします。

今号では、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」第2弾”ドナルドのクワッキー・ダックシティ”やスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」を特集。

そのほか「ダッフィー&フレンズ」情報も掲載されています。

東京ディズニーランドのスペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」第2弾”ドナルドのクワッキー・ダックシティ”

東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」第2弾”ドナルドのクワッキー・ダックシティ”が、2024年4月9日からスタート!

この特集では、その直前情報をたっぷりお届け。

エンターテイメントプログラムのほか、「ドナルドダック」が思い描くユニークな世界をイメージしたグッズ、メニューなどが紹介されています。

東京ディズニーランド/「セレブレーティング・スペース・マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!」開催

東京ディズニーランドでは、リニューアルに向けて7月31日にクローズする「スペース・マウンテン」のスペシャルイベント「セレブレーティング・スペース・マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!」を4月9日から開催!

フォトロケーションやスペシャルグッズを紹介するとともに、トゥモローランド40年の歩みも短期連載で振り返る特集です。

東京ディズニーシー/「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」へようこそ!

東京ディズニーシーでは、2024年4月1日から、“食で世界を巡る”をテーマにしたスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」を初開催!

「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」で提供されるスペシャルメニューの数々が紹介されています。

東京ディズニーシー”ダッフィー&フレンズのカム・ファインド・スプリング!”特集

さらに、東京ディズニーシーで開催される新プログラム「ダッフィー&フレンズのカム・ファインド・スプリング!」の情報も。

春らしいストーリーがグッズやスーベニア付きメニューになって登場します☆

ほかにも、表紙にちなんだ『塔の上のラプンツェル』特集も必見です。

美しいピンナップ、楽譜・楽曲解説、オリジナルレシピ、映画やテレビシリーズ解説など、作品の世界に詳しくなれる記事が盛りだくさんの一冊です。

東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」最新情報や、東京ディズニーランドのスペシャルイベント”ドナルドのクワッキー・ダックシティ”情報も。

講談社の「ディズニーファン」2024年5月号は、2024年3月25日(月)より全国の書店、Amazon、楽天ブックスなどにて発売です☆

