『ブラック・ミラー』シーズン7に更新決定！

Netflixの人気アンソロジードラマ『ブラック・ミラー』がシーズン7に更新された。米Varietyなどが報じている。



【関連記事】マイリー・サイラス、『ブラック・ミラー』出演時のトラウマでパニック発作を起こすように

チャーリー・ブルッカーがクリエイター兼ショーランナーを務める、新しいテクノロジーがもたらす予期せぬ社会変化を描くこの大ヒットSF番組は、4年間の中断を経て今年6月にシーズン6が配信され、Netflixの92カ国でトップ10に入り、英語のドラマ作品トップ10に4週間ランクインするなど、記録的な視聴数を獲得した。

EXCLUSIVE: #BlackMirror is returning to Netflix for Season 7.

A new season is in development at the streamer after Season 6 reached the Netflix Top 10 in 92 countries. https://t.co/XqSYaVAwk5 pic.twitter.com/SCaEPvGYMI

- Variety (@Variety) November 21, 2023