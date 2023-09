米ニューヨーク州で今月15日、自宅アパートを利用した保育所に預けられていた3人の乳幼児が病院に緊急搬送され、そのうちの1人が死亡した。3人とも意識不明の状態で発見されており、当局はアパートから薬物などを押収後、保育所の経営者を含む2人を逮捕した。米ニュースメディア『NewsNation』などが伝えた。

15日午後、ニューヨーク州ブロンクス郡の保育所「ディヴィーノ・ニーノ・デイケア(Divino Nino Day Care)」から「子供が心停止を起こした」との通報があり、救急隊員らが駆けつけた。

現場では3人の乳幼児が意識不明で倒れており、オピオイド(麻薬性鎮痛薬)の中毒症状が見られたため、オピオイド拮抗薬「ナロキソン」が投与された。

しかし3人のうち、1歳のニコラス・ドミニシ君(Nicholas Dominici)は心停止を起していて意識が回復せず、搬送先のモンテフィオーレ病院で死亡が確認された。また生後8か月の女児と2歳男児の2人は意識を取り戻したものの、2歳男児は今も危険な状態が続いている。

近所に住むメル・ラミレスさん(Mel Ramirez)は、当時のことを「外で泣き叫ぶ声が聞こえ、現場はパニック状態だった」と明かし、このように述べた。

「保育所から出てきた女性が大声で泣き叫んでいたの。『子供たちが死んでしまった。子供たちが死んだのよ』とね。その後に別の女性が赤ちゃんを抱っこして出てきたけど、その子の反応はなかったわ。子供たちにこんなことが起きるなんて、本当に悲しいことよ。」

また当時の緊迫した様子を目撃していたアレックス・ペレスさん(Alex Perez)は、次のように語っている。

「現場には救急車やパトカーが次々にやってきてね。最初は誰かが銃撃されたのかと思ったくらいだよ。でもその後、子供の胸骨を圧迫しながら救急隊員らがアパートから出てくるのが見えた。子供は担架に乗せられていたが反応は全くなく、顔は紫色だった。誰もがとにかく必死で、ある救急隊員は『この子を救えない』というのを察したのか、イラついているようにも見えた…。そうしてその子は救急車に乗せられてあっという間に去っていったよ。」

なお当局はその後、アパートの中から1キロ未満の合成オピオイド「フェンタニル(Fentanyl)」と、フェンタニルにコカインやヘロインを混ぜる時に使われる複数の道具を押収し、16日夜に保育所のオーナー、グレイ・メンデス・デ・ベンチュラ(Grei Mendez de Ventura、36)と、従兄のカリスト・アセベド・ブリット(Carlisto Acevedo Brito、41)を逮捕した。カリストはグレイから部屋の一室を借りていたそうで、2人は殺人罪や傷害罪、複数の薬物犯罪など11件の容疑で起訴されている。

ニューヨーク市警察の主任警部ジョセフ・ケニー氏(Joseph Kenny)によると、押収した道具は薬物の売人らが大量の薬物を梱包する際に使う物だそうで、子供たちは薬物を吸引したか、触れたか、口に入れるなどして中毒症状を起こしたのではないかという。

当局のこれまでの調べでは、3人の子供たちがその日、午後1時頃に食事をした後で昼寝をしていたことが分かっており、スタッフが午後2時半に起こしに行ったところ、3人の意識がないことに気付いたという。また3人より一足早く、昼過ぎに帰宅していた2歳男児も、自宅で呼びかけに反応しなくなり、病院でナロキソンの投与を受けていたようだ。

ちなみに同保育所は、今年1月(5月との報道も)に生後6週から12歳までの子供を預けられる施設としてオープンしたばかりで、9月9日に行われた抜き打ち検査では違反はみられなかったという。亡くなったニコラス君は1週間前に保育所に通い始めたばかりで、両親と4人のきょうだいは悲願に暮れており、当局は子供たちが薬物に晒された経緯や薬物の特定を急いでいる。

そしてこの悲劇のニュースには、次のようなコメントが寄せられている。

「保育所を経営しながら、ドラッグの売人? 終身刑にすべき。」

「抜き打ち検査はしっかり行われたのだろうか。」

「スタッフの薬物検査をすべきだ。」

「フェンタニルは非常に強力なことで知られている。これは深刻な問題だよ。」

「家族の気持ちを思うと心が痛い。」

「ニューヨークではなかなか保育所が見つからない。また見つかっても信用できない保育所が多すぎる。」

「信じられない事件。」

「言葉にならない。」

「被害者は子供たちだよ。」

画像は『New York Post 2023年9月16日付「Cops find ‘kilo press’ used by drug dealers at tragic NYC day care」(Yeissy Dominici/Facebook)(Christopher Sadowski)、2023年9月17日付「Bronx day care suspects hauled off to face charges after apparent fentanyl exposure killed toddler, hospitalized 3 others」』『abc7NY 2023年9月17日付「1-year-old dies, 3 hospitalized of suspected Opioid exposure at Bronx daycare」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)