ビューバス付きおしゃれホテル10選！デートや記念日におすすめ
◆ビューバス付きおしゃれホテル10選！デートや記念日におすすめ
写真／横浜ベイホテル東急
バスルームの窓から外の景色を楽しめる「ビューバス」がある、東京、横浜、千葉のおしゃれなホテルをオズモール編集部がご紹介。きらめく夜景を望むロマンティックなバスタイムは、恋する2人にぴったり。ちょっぴり非日常的な体験ができるので、記念日のサプライズにも喜ばれそう。
◆1．横浜ベイホテル東急
優美なオーシャンツインでドラマティックな横浜ステイ
大観覧車「コスモクロック21」を望み、バルコニーも魅力の海辺のホテル。「ラグジュアリーオーシャンツイン ベイビュー」は日本丸メモリアルパークや汽車道側を望み、バスルームの窓からはまるでパノラマのように観覧車側を望む。2人を夢の世界に誘う華やかなきらめきに、身も心も酔いしれて。
●ホテルでおしゃれに過ごす！編集部おすすめポイント
・ため息が漏れるほどに素晴らしい眺望を誇るバスルーム
・ベイブリッジの夜景を眺めるオーセンティックな客室
・遊びやデートスポット満載のみなとみらい駅に直結
●宿泊者の口コミ
・観覧車がとにかく綺麗！みなとみらい全体を見渡せる景色は圧巻。バスルームからも景色が見渡せて最高な夜を過ごすことができる。（20代男性）
・みなとみらいらしい景色がとてもきれいで、彼も喜んでくれました！また泊まりたいホテルです！（20代女性）
・ビューバスが好きで何ヶ所か泊まってますがこちらは広く、観覧車を眺められるいい景色でした。（40代女性）
ホテルの詳細・アクセス
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-7
アクセス：【電車】 みなとみらい線「みなとみらい駅」より徒歩1分、JRほか「桜木町駅」より徒歩10分
◆2．ホテル ザ・マンハッタン
総大理石の窓付きバスルームでラグジュアリーなひとときを
海浜幕張のスモールラグジュアリーホテル。ソファーに腰かけてゆったりチェックインした後は、邸宅の一室を思わせる「マンハッタンスタンダードルーム」へ。部屋の白い扉の向こうは総大理石のバスルーム。沈みゆく夕陽を眺めながら、陽の光を浴びながら、癒しのバスタイムを過ごして。
●ホテルでおしゃれに過ごす！編集部おすすめポイント
・窓から海を望む総大理石のビューバス
・全130室のスモールラグジュアリーホテル
・ほっと心が和むアンティーク調の家具や調度品
●宿泊者の口コミ
・コンパクトに整っていて、一日ゆっくりできました。ビューバスは非日常を味わえてよかったです。（30代女性）
・とにかくバスルームが素敵で、優雅な時間を過ごせました。夜景も綺麗に見え、朝も素敵な景色でした。（20代女性）
・リピーターです。いつもビューバスのお部屋に泊まっていますが、とってもおすすめです。泡のお風呂に入りながら海が見えるって最高です。非日常を味わえます。（50代女性）
ホテルの詳細・アクセス
住所：千葉県千葉市美浜区ひび野2-10-1
アクセス：【電車】JR「海浜幕張駅｣南口より徒歩約4分
◆3．浦安ブライトンホテル東京ベイ
夜景のパノラマを望むプールのようなバスルーム
一歩足を踏み入れると目に飛び込んでくるのは、部屋の半分を占めるバスルーム。「The POOL BATH」の名前の通り、窓際一面に広がるプールバスで非日常のひとときを過ごせる。贅沢なバスタイムの後は、キングダブルサイズのベッドに寝転んで、アジアンリゾートにいるような時間を過ごして。
●ホテルでおしゃれに過ごす！編集部おすすめポイント
・部屋の半分を占める、まるでプールのようなバスルーム
・新浦安駅直結の東京ディズニーリゾート(R)提携ホテル
・記念日やプロポーズに。カップル向けの憧れルームが充実
●宿泊者の口コミ
・The pool bathに宿泊しましたが夜景が綺麗なお風呂があり、カップルのデートには最適だと感じました。また友人同士で利用するにしてもインスタ映えのするお部屋だったと思います。（20代女性）
・ビューバスがあるホテルはなかなか無いので利用させていただきました。景色も良く、特別感のあるフロアでした。（30代女性）
・ビューバスを利用しました。シャンパン、ドリンク、朝食、ケーキもついて1人2万円いかないくらいなのでコスパはいいように感じました。部屋にタオルが多いのでお風呂好きの人にもおすすめできます。（20代男性）
ホテルの詳細・アクセス
住所：千葉県浦安市美浜1-9
アクセス：【電車】JR｢新浦安駅｣直結
◆4．三井ガーデンホテル銀座プレミア
バスルームの大きな窓からきらめく東京タワーが一望
銀座唯一のタワーホテル。ドラマチックな夜景に迎えられるロビーから、アースカラーをベースにしたスタイリッシュ空間へカードキーでアクセス。こちらの「スーペリアビューバスクイーン（東京タワービュー）」はバスルームの大きな窓から東京タワーを望む夜景の特等席。バスタブに静かに身を預け、きらめきのバスタイムを。
●ホテルでおしゃれに過ごす！編集部おすすめポイント
・記念日にステイしたい、夜景独占のビューバスルーム
・刻一刻と雰囲気が変わる東京タワーを望むロビー
・新橋駅、銀座駅が徒歩圏内。好立地の高層ホテル
ホテルの詳細・アクセス
住所：東京都中央区銀座8-13-1
アクセス：【電車】JRほか「新橋駅」より徒歩5分、東京メトロ銀座線ほか「銀座駅」より徒歩7分
◆5．ザ・プリンス パークタワー東京
間近にそびえる東京タワーが劇的なバスタイムを演出
ビューバス付きルームは、お部屋とバスルームの両方から東京タワーを臨める極上夜景ルーム。「東京タワーのライトアップが消える瞬間を一緒に見つめたカップルは永遠の幸せを手に入れる…」という東京タワーのライトダウン伝説を、ガラス張りのバスルームで体験してみて。
●ホテルでおしゃれに過ごす！編集部おすすめポイント
・東京タワーを正面に臨むガラス張りのバスルーム
・夜景をふたり占めできる地上33階の高層ホテル
・アフタヌーンティーなどインルームでの食事
ホテルの詳細・アクセス
住所：東京都港区芝公園4丁目8-1
アクセス：【電車】都営地下鉄大江戸線「赤羽橋駅」より徒歩2分、三田線「芝公園駅」より徒歩3分、JR線・東京モノレール「浜松町駅」より徒歩12分
◆6．ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ
レインボーブリッジも見えるベイビューバス
竹芝、浜松町という都心に位置しながら、まるでリゾートに来たかのようにお部屋やお風呂からは一面海の景色を眺めることができる。日常の喧騒から離れて自分のココロとカラダに向き合う、そんなホテルステイがおすすめ。
●ホテルでおしゃれに過ごす！編集部おすすめポイント
・ドリンクや朝食、ディナーまで無料で楽しめる特別フロア
・海外から買い付けたインテリアに囲まれたロビーラウンジ
・東京を代表する夜景を望むラグジュアリーな客室
ホテルの詳細・アクセス
住所：東京都港区海岸1-16-2
アクセス：【電車】新交通ゆりかもめ｢竹芝｣直結、JR｢浜松町｣より徒歩8分
◆7．三井ガーデンホテル豊洲プレミア
ベッドでもバスタブでも、きらめく東京ベイ夜景に酔いしれて
窓辺のカウチソファはもちろん、幅182cmのキングサイズベッドの上からも、バスルームからも東京ベイ夜景を望める人気ルーム。宝石箱をひっくり返したかのようなきらめく夜景を眺めながら、ロマンティックな夜に酔いしれて。ふかふかのベッドは全米ホテルベッドシェアNO.1のサータ社製。
●ホテルでおしゃれに過ごす！編集部おすすめポイント
・33階以上から幻想的な夜景を臨むビューバスルーム
・東京メトロ有楽町線・豊洲駅直結。観光・出張に好立地
・快眠へと誘うサータ社製ベッドとオリジナル快眠枕
ホテルの詳細・アクセス
住所：東京都江東区豊洲2-2-1
アクセス：【電車】東京駅より有楽町駅までJR山手線にて約1分、有楽町駅から東京メトロ有楽町線に乗り換え豊洲駅まで約7分、豊洲駅直結
◆8．ホテルメトロポリタン丸の内
360度の東京夜景を望む、天空のオアシスホテル
丸の内や汐留の高層ビル、レインボーブリッジなどが輝く様子は絵に描いたよう。夜景は部屋からだけでなく、バスルームからも眺めることも。贅沢な160cm幅の「シモンズ社」製ダブルベッドに寝転び、ビル群が織り成すイルミネーションを眺めて。
●ホテルでおしゃれに過ごす！編集部おすすめポイント
・大きく切り取られた窓から夜景を望むビューバスルーム
・東京を一望する、27階以上高層フロアからの贅沢な景色
・観光やビジネスの拠点に。アクセス抜群の東京駅に直結
ホテルの詳細・アクセス
住所：東京都千代田区丸の内1-7-12サピアタワー27階〜34階
アクセス：【電車】JRほか「東京駅」日本橋口、東京メトロ東西線ほか「大手町駅」より徒歩約1分
◆9．品川プリンスホテル
エンターテインメントホテルで、心弾む大人の休日を満喫
2384室ある品川プリンスホテルのうち、1室限定ビューバス付き！ メインタワーの36階にある1室限定のお部屋は、大きくとられた窓から東京の夜景を望める。スタイリッシュな白を基調としたお部屋には幅240cmのベッドが。ゆったりと寛ぎながら優雅なひと時を過ごしてみては。
●ホテルでおしゃれに過ごす！編集部おすすめポイント
・大きな窓から夜景を臨むビューバス付きルーム
・品川駅目の前、地上39階のシンボル的ホテル
・館内には水族館など多彩なエンタメ施設が充実
ホテルの詳細・アクセス
住所：東京都港区高輪4-10-30
アクセス：【電車】新幹線・JR線・京急線 「品川駅」前（高輪口）、京急線「羽田空港駅」から品川駅まで最速14分
◆10．ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜
みなとみらいを望むビューバスで、ハワイ気分の記念日ステイ
ハワイの名門リゾートの空気をまとった「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜」。3タイプあるスイートルームすべてにビューバスを完備し、大理石をあしらった浴室の大きな窓からはみなとみらいの景色がきらきらと広がる。また、ザ・カハラ スイートおよびエグゼクティブスイートでは、広々とした気品あふれるお部屋に朝食やミニバーフリー、スパアクセスフリーの特典が付くから、記念日やプロポーズといった一生モノの思い出作りにおすすめ。
●ホテルでおしゃれに過ごす！編集部おすすめポイント
・みなとみらいを望む、大理石のビューバス付きスイート
・ラグジュアリーで洗練されたリビング＆ベッドルーム
・最上位ルームでは朝食、客室ミニバー、スパアクセスの特典付き
ホテルの詳細・アクセス
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-3
アクセス：?電車?みなとみらい線「新高島駅」「みなとみらい駅」より徒歩約8分
写真／横浜ベイホテル東急
バスルームの窓から外の景色を楽しめる「ビューバス」がある、東京、横浜、千葉のおしゃれなホテルをオズモール編集部がご紹介。きらめく夜景を望むロマンティックなバスタイムは、恋する2人にぴったり。ちょっぴり非日常的な体験ができるので、記念日のサプライズにも喜ばれそう。
◆1．横浜ベイホテル東急
優美なオーシャンツインでドラマティックな横浜ステイ
大観覧車「コスモクロック21」を望み、バルコニーも魅力の海辺のホテル。「ラグジュアリーオーシャンツイン ベイビュー」は日本丸メモリアルパークや汽車道側を望み、バスルームの窓からはまるでパノラマのように観覧車側を望む。2人を夢の世界に誘う華やかなきらめきに、身も心も酔いしれて。
・ため息が漏れるほどに素晴らしい眺望を誇るバスルーム
・ベイブリッジの夜景を眺めるオーセンティックな客室
・遊びやデートスポット満載のみなとみらい駅に直結
●宿泊者の口コミ
・観覧車がとにかく綺麗！みなとみらい全体を見渡せる景色は圧巻。バスルームからも景色が見渡せて最高な夜を過ごすことができる。（20代男性）
・みなとみらいらしい景色がとてもきれいで、彼も喜んでくれました！また泊まりたいホテルです！（20代女性）
・ビューバスが好きで何ヶ所か泊まってますがこちらは広く、観覧車を眺められるいい景色でした。（40代女性）
ホテルの詳細・アクセス
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-7
アクセス：【電車】 みなとみらい線「みなとみらい駅」より徒歩1分、JRほか「桜木町駅」より徒歩10分
◆2．ホテル ザ・マンハッタン
総大理石の窓付きバスルームでラグジュアリーなひとときを
海浜幕張のスモールラグジュアリーホテル。ソファーに腰かけてゆったりチェックインした後は、邸宅の一室を思わせる「マンハッタンスタンダードルーム」へ。部屋の白い扉の向こうは総大理石のバスルーム。沈みゆく夕陽を眺めながら、陽の光を浴びながら、癒しのバスタイムを過ごして。
●ホテルでおしゃれに過ごす！編集部おすすめポイント
・窓から海を望む総大理石のビューバス
・全130室のスモールラグジュアリーホテル
・ほっと心が和むアンティーク調の家具や調度品
●宿泊者の口コミ
・コンパクトに整っていて、一日ゆっくりできました。ビューバスは非日常を味わえてよかったです。（30代女性）
・とにかくバスルームが素敵で、優雅な時間を過ごせました。夜景も綺麗に見え、朝も素敵な景色でした。（20代女性）
・リピーターです。いつもビューバスのお部屋に泊まっていますが、とってもおすすめです。泡のお風呂に入りながら海が見えるって最高です。非日常を味わえます。（50代女性）
ホテルの詳細・アクセス
住所：千葉県千葉市美浜区ひび野2-10-1
アクセス：【電車】JR「海浜幕張駅｣南口より徒歩約4分
◆3．浦安ブライトンホテル東京ベイ
夜景のパノラマを望むプールのようなバスルーム
一歩足を踏み入れると目に飛び込んでくるのは、部屋の半分を占めるバスルーム。「The POOL BATH」の名前の通り、窓際一面に広がるプールバスで非日常のひとときを過ごせる。贅沢なバスタイムの後は、キングダブルサイズのベッドに寝転んで、アジアンリゾートにいるような時間を過ごして。
●ホテルでおしゃれに過ごす！編集部おすすめポイント
・部屋の半分を占める、まるでプールのようなバスルーム
・新浦安駅直結の東京ディズニーリゾート(R)提携ホテル
・記念日やプロポーズに。カップル向けの憧れルームが充実
●宿泊者の口コミ
・The pool bathに宿泊しましたが夜景が綺麗なお風呂があり、カップルのデートには最適だと感じました。また友人同士で利用するにしてもインスタ映えのするお部屋だったと思います。（20代女性）
・ビューバスがあるホテルはなかなか無いので利用させていただきました。景色も良く、特別感のあるフロアでした。（30代女性）
・ビューバスを利用しました。シャンパン、ドリンク、朝食、ケーキもついて1人2万円いかないくらいなのでコスパはいいように感じました。部屋にタオルが多いのでお風呂好きの人にもおすすめできます。（20代男性）
ホテルの詳細・アクセス
住所：千葉県浦安市美浜1-9
アクセス：【電車】JR｢新浦安駅｣直結
◆4．三井ガーデンホテル銀座プレミア
バスルームの大きな窓からきらめく東京タワーが一望
銀座唯一のタワーホテル。ドラマチックな夜景に迎えられるロビーから、アースカラーをベースにしたスタイリッシュ空間へカードキーでアクセス。こちらの「スーペリアビューバスクイーン（東京タワービュー）」はバスルームの大きな窓から東京タワーを望む夜景の特等席。バスタブに静かに身を預け、きらめきのバスタイムを。
●ホテルでおしゃれに過ごす！編集部おすすめポイント
・記念日にステイしたい、夜景独占のビューバスルーム
・刻一刻と雰囲気が変わる東京タワーを望むロビー
・新橋駅、銀座駅が徒歩圏内。好立地の高層ホテル
ホテルの詳細・アクセス
住所：東京都中央区銀座8-13-1
アクセス：【電車】JRほか「新橋駅」より徒歩5分、東京メトロ銀座線ほか「銀座駅」より徒歩7分
◆5．ザ・プリンス パークタワー東京
間近にそびえる東京タワーが劇的なバスタイムを演出
ビューバス付きルームは、お部屋とバスルームの両方から東京タワーを臨める極上夜景ルーム。「東京タワーのライトアップが消える瞬間を一緒に見つめたカップルは永遠の幸せを手に入れる…」という東京タワーのライトダウン伝説を、ガラス張りのバスルームで体験してみて。
●ホテルでおしゃれに過ごす！編集部おすすめポイント
・東京タワーを正面に臨むガラス張りのバスルーム
・夜景をふたり占めできる地上33階の高層ホテル
・アフタヌーンティーなどインルームでの食事
ホテルの詳細・アクセス
住所：東京都港区芝公園4丁目8-1
アクセス：【電車】都営地下鉄大江戸線「赤羽橋駅」より徒歩2分、三田線「芝公園駅」より徒歩3分、JR線・東京モノレール「浜松町駅」より徒歩12分
◆6．ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ
レインボーブリッジも見えるベイビューバス
竹芝、浜松町という都心に位置しながら、まるでリゾートに来たかのようにお部屋やお風呂からは一面海の景色を眺めることができる。日常の喧騒から離れて自分のココロとカラダに向き合う、そんなホテルステイがおすすめ。
●ホテルでおしゃれに過ごす！編集部おすすめポイント
・ドリンクや朝食、ディナーまで無料で楽しめる特別フロア
・海外から買い付けたインテリアに囲まれたロビーラウンジ
・東京を代表する夜景を望むラグジュアリーな客室
ホテルの詳細・アクセス
住所：東京都港区海岸1-16-2
アクセス：【電車】新交通ゆりかもめ｢竹芝｣直結、JR｢浜松町｣より徒歩8分
◆7．三井ガーデンホテル豊洲プレミア
ベッドでもバスタブでも、きらめく東京ベイ夜景に酔いしれて
窓辺のカウチソファはもちろん、幅182cmのキングサイズベッドの上からも、バスルームからも東京ベイ夜景を望める人気ルーム。宝石箱をひっくり返したかのようなきらめく夜景を眺めながら、ロマンティックな夜に酔いしれて。ふかふかのベッドは全米ホテルベッドシェアNO.1のサータ社製。
●ホテルでおしゃれに過ごす！編集部おすすめポイント
・33階以上から幻想的な夜景を臨むビューバスルーム
・東京メトロ有楽町線・豊洲駅直結。観光・出張に好立地
・快眠へと誘うサータ社製ベッドとオリジナル快眠枕
ホテルの詳細・アクセス
住所：東京都江東区豊洲2-2-1
アクセス：【電車】東京駅より有楽町駅までJR山手線にて約1分、有楽町駅から東京メトロ有楽町線に乗り換え豊洲駅まで約7分、豊洲駅直結
◆8．ホテルメトロポリタン丸の内
360度の東京夜景を望む、天空のオアシスホテル
丸の内や汐留の高層ビル、レインボーブリッジなどが輝く様子は絵に描いたよう。夜景は部屋からだけでなく、バスルームからも眺めることも。贅沢な160cm幅の「シモンズ社」製ダブルベッドに寝転び、ビル群が織り成すイルミネーションを眺めて。
●ホテルでおしゃれに過ごす！編集部おすすめポイント
・大きく切り取られた窓から夜景を望むビューバスルーム
・東京を一望する、27階以上高層フロアからの贅沢な景色
・観光やビジネスの拠点に。アクセス抜群の東京駅に直結
ホテルの詳細・アクセス
住所：東京都千代田区丸の内1-7-12サピアタワー27階〜34階
アクセス：【電車】JRほか「東京駅」日本橋口、東京メトロ東西線ほか「大手町駅」より徒歩約1分
◆9．品川プリンスホテル
エンターテインメントホテルで、心弾む大人の休日を満喫
2384室ある品川プリンスホテルのうち、1室限定ビューバス付き！ メインタワーの36階にある1室限定のお部屋は、大きくとられた窓から東京の夜景を望める。スタイリッシュな白を基調としたお部屋には幅240cmのベッドが。ゆったりと寛ぎながら優雅なひと時を過ごしてみては。
●ホテルでおしゃれに過ごす！編集部おすすめポイント
・大きな窓から夜景を臨むビューバス付きルーム
・品川駅目の前、地上39階のシンボル的ホテル
・館内には水族館など多彩なエンタメ施設が充実
ホテルの詳細・アクセス
住所：東京都港区高輪4-10-30
アクセス：【電車】新幹線・JR線・京急線 「品川駅」前（高輪口）、京急線「羽田空港駅」から品川駅まで最速14分
◆10．ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜
みなとみらいを望むビューバスで、ハワイ気分の記念日ステイ
ハワイの名門リゾートの空気をまとった「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜」。3タイプあるスイートルームすべてにビューバスを完備し、大理石をあしらった浴室の大きな窓からはみなとみらいの景色がきらきらと広がる。また、ザ・カハラ スイートおよびエグゼクティブスイートでは、広々とした気品あふれるお部屋に朝食やミニバーフリー、スパアクセスフリーの特典が付くから、記念日やプロポーズといった一生モノの思い出作りにおすすめ。
●ホテルでおしゃれに過ごす！編集部おすすめポイント
・みなとみらいを望む、大理石のビューバス付きスイート
・ラグジュアリーで洗練されたリビング＆ベッドルーム
・最上位ルームでは朝食、客室ミニバー、スパアクセスの特典付き
ホテルの詳細・アクセス
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-3
アクセス：?電車?みなとみらい線「新高島駅」「みなとみらい駅」より徒歩約8分