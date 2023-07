びっくりドンキーでは、2023年もふわふわ食感と雪のような口どけのかき氷「イチゴ雪氷」を期間限定で販売中。

大きめサイズのびっくりイチゴ雪氷も提供されています☆

びっくりドンキー「びっくりイチゴ雪氷」

価格1100円(びっくりイチゴ雪氷)

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」に、暑い夏にひんやり涼める新作デザートが登場中、

2023年もふわふわ食感と雪のような口どけの氷に、たっぷりのイチゴソースがたまらない「イチゴ雪氷」が期間限定で販売されています。

ふわふわ食感と雪のような口どけを楽しめる「イチゴ雪氷」

果肉入りのイチゴソースが、たっぷりとかけられています。

そんな「イチゴ雪氷」を、びっくりドンキーお馴染みのびっくりサイズにした「びっくりイチゴ雪氷」も提供。

ひとりで楽しむのはもちろん、家族や友人とシェアして食べるのもおすすめです☆

びっくりイチゴ雪氷は全国のびっくりドンキー各店にて期間限定で提供中です。

※一部商品の盛り付けが異なる場合があります

※地域、店舗によって価格が異なります。また一部店舗ではお取扱いのないメニューがあります

※夜10時以降注文の場合10%の深夜料金が発生します

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器・容器が異なる場合があります

Copyright © 2023 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】雪のような口どけのかき氷を巨大サイズで!びっくりドンキー「びっくりイチゴ雪氷」 appeared first on Dtimes.