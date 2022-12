英ウェスト・ミッドランズ州で今月11日、氷の張った湖に男児4人が転落、そのうち3人が死亡した。なんとか助かった1人は予断を許さない状態で、クリスマスを2週間後に控えた悲劇的な事故に地元は悲嘆に暮れている。『Sky News』などが伝えた。

ウェスト・ミッドランズ州ソリフルのバッブズ・ミル湖(Babbs Mill Lake)で11日午後、男児4人が水中に転落、8歳、10歳、11歳の3人が死亡した。

近隣に住むトミー・バーネット君(Tommy Barnet、10)によると当時、男児4人は氷上で遊んでいたがそのうち1人の脚が氷にはまって抜けなくなり、その子を助けようと3人が駆け付けたところ氷が割れ、全員が水中に沈んでしまったという。

午後2時半過ぎに通報を受けた警察は、7分以内に現場に駆けつけたが、氷に阻まれて子供たちをすぐに発見することはできなかった。目撃者によると、現場に最初に駆けつけた警察官や近隣の住民数人は特別な装備なしで湖に飛び込んでいったそうで、中には腰まで水に浸かって子供たちを捜す者もいたという。誰もが「氷の下に閉じ込められた子供たちを一刻も早く救いだしたい」と願い、ある警察官は氷をパンチして割りながら捜索、後に軽い低体温症で病院で手当てを受けたことも明かされている。

現場にはその後、消防隊と特別な訓練を受けた救助隊が到着して4人を引き上げたが、全員が心停止状態で心肺蘇生法を施した後に病院に搬送された。4人が救出されるまでの時間については明かされていないものの、病院では8歳、10歳、11歳の3人の死亡が確認されており、6歳の男児は今も予断を許さない状態だという。

なお『Sky News』をはじめとする英メディアは、亡くなった男児の1人がジャック・ジョンソン君(Jack Johnson、10)であると公表、他の子を救おうとして犠牲になった「ヒーロー」と称えている。「ジャック君が他の3人とは全く面識がなく、水中に転落した3人を助けようと後から駆けつけた」と伝えるメディアもあるが、情報は錯そうしている。また警察も当初「湖に落ちたのは6人」と通報を受け、現場では夜間、そして翌日も捜索が続いたが、現時点で行方不明の子供の捜索願は出ていないという。

事故当時の現場の気温は1度で、夜間はマイナス3度まで下がっており、ウェスト・ミッドランズ警察の地域指揮官リチャード・スタントンさん(Richard Stanton)は「今回の事故でコミュニティ全体が悲しみに暮れている」と述べたうえで、凍結した川、湖などの危険性を訴え、開水域には近づかないよう注意喚起した。

ちなみにこのニュースには、「これはやりきれない」「子供たちには凍った水域には近づかないよう徹底しないといけないね」「家族の気持ちを思うと本当につらい」「そばに大人はいたのだろうか」「親もずっとトラウマを抱えることになるだろう」「本当に悲しいニュース」「救助隊、警察、サポートしてくれた全ての人々に感謝しなくては」「どうか6歳の子が助かりますように」といったコメントが寄せられている。

