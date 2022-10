このほどアメリカの保育園で撮影された動画がネット上に投稿され、大炎上している。動画にはハロウィン用の怖いお面を付けた保育士が、子どもたちを追いかけて大声で叫ぶなどして怖がらせている様子が映っていた。子どもたちは泣き叫んでおり、この事態を知った保育園のオーナーが関係したスタッフら4人を解雇したという。『Metro』などが伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

【この記事の動画を見る】

問題の動画が撮影されたのは、米ミシシッピ州モンロー郡ハミルトンにある保育園「Lil’ Blessings Childcare」だ。動画には食事中の子どもたちがテーブルを囲んで座り、お化けが叫んでいるような恐ろしいお面を付けた複数の保育士が映っている。1人の保育士は正面に座っている女の子の隣へ向かうと、顔を近づけて大きな叫び声を浴びせた。女の子は顔をくしゃくしゃにして泣いており、声も出ないほど怖がっている様子だ。お面を付けた保育士は次々に子どもに近づくとわざと怖がらせるように顔を近づけて大声をあげており、他の子どももありったけの力で泣き叫んでいる。

この保育士らは子どもたちが悪いことをしたり片付けをしなかったという理由で、お仕置きのつもりでこのような行動に出たと報道されている。別の動画では遊んでいる子どもたちがいる隣の部屋へ移動する様子が捉えられており、子どもたちはお面姿の保育士を見るや否や泣き叫んでいる。保育士は怖がる子どもたちを大声でまくしたてながら追いかけており、近くにはお面を付けていない保育士もいたが子どもをなだめる様子はなく、むしろ笑ってこの状況を楽しんでいた。

今回の動画を最初にネット上でシェアしたのは、同園で働くジェニファー・ケイラ・ニュウマンさん(Jennifer Kayla Newman)で「過去に別件で同僚の行動についてオーナーに報告しましたが、彼らは軽く叱られただけで終わってしまいました。今回の件は証拠として動画に収め、子どもたちが園でどのように扱われているのか保護者に見せなければと思ったのです」と動画を公開するに至った経緯を明かした。

この動画を見た人からは「児童虐待で逮捕するべき」「笑っている保育士も許せない」「この保育園は今すぐ閉園だよ」「もし自分の子どもがそこにいたらと考えると怒りが収まらない」「この子どもたちは絶対にトラウマになっただろうな」「二度と子どもに近づかないでほしい」など、この保育園に通う保護者以外からも批判の声が殺到した。

一方で今回の行動はジェニファーさんが行ったものだと一部の人々が勘違いしてしまったようで、ジェニファーさんは「笑い話にするためにこの最低な動画を撮ったわけではありません。全く面白いとは思えない行動でした。子どもたちに向かって叫んでいるのは私ではありませんし、動画の中で笑っているのも私ではありません。同僚らを子どもたちから引き離すための証拠を手に入れただけです」と説明している。「警察を呼べばよかったのに」という声もあったそうだが、同園には監視カメラがなく「証拠がなければ警察は動いてくれない」とジェニファーさんは動画撮影に至るまでの思い悩んだ胸のうちを吐露した。

同園を20年以上経営しているというオーナーのシーラ・サンダースさん(Sheila Sanders)は、この動画が話題になるまでこうした実態に気がつかなかったと言い、「今回の行動を取った職員は全員解雇しました。私は当時、その場にいなかったので全く知りませんでした。今回のような行動は絶対に許されるべきではありませんし、許したこともありません。ただすでに対策済みであると言いたいです」と明かした。

この件に関わった4人の保育士を解雇したシーラさんは、批判を受けている動画のうち1つは9月に撮影されものであり、別の動画は今月4日に撮影されたものと公表している。

なお今回の件は現在、ミシシッピ州の保健局とモンロー郡の保安官事務所が調査中とのことだ。

画像は『The Sun 2022年10月7日付「TERROR TOTS Shocking moment kids sob in horror as cruel nursery workers wear terrifying Halloween masks as punishment」(Credit: Reddit)』『Metro 2022年10月7日付「Kids cry after nursery workers wear scary Halloween masks to ‘punish’ them」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)