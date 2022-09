今からハマるのも遅くない！『ゲーム・オブ・スローンズ』が世界的メガヒットした理由

今、世界中で話題となっているファンタジードラマ『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』(以下『HOTD』)。全米&ヨーロッパにて米HBO史上最多視聴者数の記録を樹立し、早くもシーズン2の製作が決定している。そのドラマシリーズの原点となるのが、世界的メガヒットとなった大河ファンタジードラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』(以下『GOT』)だ。

2010年代を代表する海外ドラマにして、世界中に社会現象を巻き起こした伝説のドラマシリーズだが、まだ見たことがないという方も当然いるはず。ということで、『HOTD』が盛り上がっている今だからこそ、おさらいとして『GOT』の世界的メガヒットの理由を深掘りしたい。

『ゲーム・オブ・スローンズ』の原作は、1996年に発表されて以来、累計7000万部突破(※2018年時点)の世界的ベストセラー小説で、日本では早川書房から出版されている「氷と炎の歌」だ。中世イギリスを思わせるような架空の大陸ウェスタロスを舞台に、大陸を支配する各王家の権謀術数がうごめく覇権争いと戦乱を中心に描き、魔法やドラゴン、そして世界を揺るがす強大な存在との戦いなども盛り込まれた壮大な大河ファンタジー小説となっている。

映画『ロード・ オブ・ザ・リング』の原作「指輪物語」のようなハイ・ファンタジー作品で、現代最高の異世界戦史とも評される「氷と炎の歌」。その著者でもあるジョージ・R・R・マーティンはドラマ版の初期段階から製作に関わっている。

テレビシリーズ『美女と野獣』の脚本や、その他のドラマ作品で製作総指揮なども務めた経験もあり、テレビ業界を知ってもいる。そんな原作者が『GOT』において共同製作総指揮・脚本を務めるということで、原作のエッセンス損なわないクオリティーのあるドラマとなるのは必然だったとも言える。

『GOT』は一目見ただけで、そのクオリティーに目を奪われるドラマシリーズだ。それもそのはず、第1章では1話につき600万ドルが投じられ、最終章にいたっては1話につき1500万ドル以上、シーズントータルは1億1500万ドルを越えるというハリウッドの大作映画にも引けを取らない桁外れの製作費が投入されている。

その莫大な製作費によって、重厚なファンタジー世界があたかも存在するのかのようにリアルかつ、細部にわたって緻密に作り上げられている。

北アイルランド、クロアチアのドブロヴニク、スペインやマルタにアイスランドといった中世時代そのままのたたずまいを残す美麗なヨーロッパ各地でのロケーションに、現存する城へセットを追加して実現したウィンターフェル城など巨大で豪華な舞台。様々な民族の衣装や小道具の数々、何百人にも上るエキストラが武器・甲冑をまとって参加する大迫力の合戦シーン。

そして、ドラゴンやホワイトウォーカーといったモンスターをリアルに実現させる一級品のCG技術。その映像は、映画館の大スクリーンでの上映でもなんら問題ないほどのクオリティーとなっている。

個人的には、王家の軍勢とドラゴンが戦う第七章の第4話「戦利品」を初視聴した時に、その圧倒的なスケール感と映像に度肝を抜かれたことを今でも鮮明に覚えている。

