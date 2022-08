ソフトバンクの格安大容量料金プラン「LINEMO」で新たなキャッシュバックが開始。

さらにLINEスタンプがお得に使えるキャンペーンも登場です。詳細は以下から。

「LINEMO」公式ページによると、同社は8月28日(日)まで、「LINEスタンプ プレミアム for LINEMOリリース記念キャンペーン」を実施するそうです。これは、他社からMNPでキャンペーンページから「スマホプラン」に契約したユーザーに、1万円相当のPayPayポイントが還元されるというもの。たとえ新規契約でも3000円相当の還元です。また「LINEスタンププレミアム for LINEMO」に加入すれば、さらに1000円分のポイントが付与されるとのこと。LINEスタンプ プレミアム for LINEMOは、「スマホプラン」契約中ならLINEスタンプ プレミアム(ベーシックコース)が通常料金月額240円のところ追加料金なしで利用できるというもの。サブスクリプションサービスでLINEのスタンプが無制限に使えるほか、好きなスタンプを個別にダウンロードせずに、予測変換から送信する機能も搭載。なお、4ヶ月間はスマホプランおよび「LINEスタンプ プレミアム for LINEMO」での契約を続ける必要がありますが、10000円分のキャッシュバックを受けた場合半年だと月1062円、1年間でも月1895円で使えるため、3〜20GBまで月2178円の楽天モバイルより安くなる計算に。さらに「通話オプション割引キャンペーン」「LINE MUSIC6カ月無料キャンペーン」との併用も可能なので、LINEMOとLINEをたくさん利用するほどお得なキャンペーンだと言えそうです。

