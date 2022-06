タリーズコーヒーと「ハリー・ポッター」のコラボレーションがまたまたやってきました。

2022年6月24日より、タリーズコーヒーのオンラインストアで限定グッズの販売が始まります。同日から、タリーズコーヒー赤坂店でも限定グッズを販売します。

表面にホグワーツの紋章

昨年タリーズでは、「Magical Coffee Time」と題して、ハリー・ポッター魔法ワールドのさまざまなドリンクやフード、グッズを展開しました。

2022年夏は、ホグワーツ学校の紋章をモチーフにした新デザインのタンブラーやブックカバーのほか、前回反響のあったフタ付きマグなども再登場します。

今回発売するグッズを紹介します。

・「ステンレスタンブラー(ホグワーツ)」

ホグワーツの紋章が描かれている、シックなデザインのタンブラーです。シンプルで、普段使いできそうです。価格は3300円。

・「ブックカバー(ホグワーツ)」

表面にホグワーツの紋章が型押しされた、レトロなデザインのブックカバー。価格は1980円です。

・「ばね口ポーチ(ホグワーツ)」

ばね口のポーチ。縦長の形状なので、ペンやハサミ、定規など、ステーショナリー入れに使えそうですね。価格は1980円。

・「ハリー・ポッター バースデーエコバッグ」

丸いケーキ型のポーチとエコバッグのセットです。ハリー・ポッターに登場するお馴染みのバースデーケーキのデザイン。エコバッグを使わないときはポーチに収納し、コンパクトに持ち運べます。価格は2420円。

・「ハリー・ポッター バースデーマグ」

2021年のホリデーで好評だったという、バースデーケーキデザインのフタ付きマグが再登場です。ピンクとグリーンの色味が鮮やかで可愛いですね。価格は2530円。

赤坂店での購入はひとり1アイテム1点まで。オンラインストアでは、ひとり5点までです。

数量限定のため、ハリポタファンは早めにゲットを!

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are(C)& Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights(C)JKR. (s22)