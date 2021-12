『SATC』共演者が性的暴行告発のクリス・ノースに対してコメントを発表

『セックス・アンド・ザ・シティ』で知られるクリス・ノースが、二人の女性から性的暴行を告発された件を受け、続編ドラマ『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』でも共演する3名がコメントを発表した。米TODAYほか複数メディアが報じている。

米HBO Maxにて12月9日(木)より配信スタートした続編シリーズにミスター・ビッグ役でカムバックしたクリスだが、現在40歳のゾーイ(仮名)、31歳のリリー(仮名)という二人の女性から性的暴行で告発されている。米The Hollywood Reporterに訴えた二人はお互いに面識がなく、それぞれ2004年にロサンゼルス、2015年にニューヨークでクリスから性的暴行を受けたと主張しているとのこと。

クリスは声明を出して告発を真っ向から否定しているものの、出演中の米CBSのアクションドラマ『The Equalizer(原題)』からの降板、彼が映っている広告の削除、マネージメント会社からの解雇などが相次いでいる。

さらに追い打ちをかけるように、『AND JUST LIKE THAT...』でもクリスと共演するサラ・ジェシカ・パーカー、クリスティン・デイヴィス、シンシア・ニクソンがソーシャルメディアで共同声明を発表。

「クリス・ノースに対する告発を聞いて私たちは深く悲しんでいます。私たちは、表にでて痛ましい経験を共有した女性たちをサポートします。こうしたことは非常に難しいことに違いなく、私たちは彼女たちの行動を称賛します」

December 21, 2021

『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』の共演者たちからも見放された形となってしまったクリス。引き続き、今後の動向に注目していきたい。(海外ドラマNAVI)

『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』©2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max™ is used under license.