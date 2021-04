【今週スタートの海外ドラマ】日本初放送となる英国ミステリー4作にハワイ舞台のあのアクションが配信！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は『HAWAII FIVE-0』を手掛けるスタッフ製作の新たな"ハワイ"アクションドラマの配信や、日本上陸が待たれていた英国ミステリー4作品が放送となる。お見逃しなく!

今週スタートの海外ドラマは以下の通り。

■4月5日(月)

『私立探偵マグナム』シーズン1(Hulu)

トム・セレック主演で人気を博した1980年代の同名作のリブート版。元海軍出身のマグナムがハワイを舞台に難事件に挑む!

ハワイで探偵調査員になるため、アフガニスタンから帰国した元ネイビーシールズのトーマス・マグナム (ジェイ・ヘルナンデス『スーサイド・スクワッド』) は軍で身に付けたスキルを駆使し、同じ退役軍人仲間たちの助けを借りながら、困難な事件の解決に挑む。

『HAWAII FIVE-0』を手掛けたピーター・M・レンコフとエリック・グッゲンハイム、そして映画『ワイルド・スピード』シリーズのジャスティン・リンが製作総指揮を務める。



■4月7日(水)

『ママさん刑事 ローラ・ダイヤモンド』シーズン2(スーパードラマ!TV)

『ふたりは友達? ウィル&グレイス』のデブラ・メッシングが、シングルマザーの刑事として豪快な性格と鋭い感性で次々に事件を解決していく痛快ミステリー。

シーズン2ではジェイクが銃で撃たれてしまい、息子たちの父親でもあるためローラは彼の看病をする。一方、2分署ではジェイク不在の間、代理警部としてサンティアーニがやってくる。ビジネスライクで規律のとれた組織を好むサンティアーニは、明らかに2分署の雰囲気にはそぐわない。さらにジェイクが復帰しても警部の座を渡す気はさらさらない。八方塞がりになったジェイクは、2分署に残るために自ら降格することを決断し、サンティアーニの下でローラの相棒として働くことになるが...。



■4月10日(土)

『黒衣の天使〜女性連続殺人鬼メアリー・アン・コットン』(AXNミステリー)

諸説あるが、英国初の女性連続殺人犯という説もあり、1873年に処刑されたメアリー・アン・コットン。彼女による連続殺人事件を『ダウントン・アビー』でも組んだジョアンヌ・フロガットが主演を、演出をブライアン・パーシヴァルが手掛ける。





『悪から目を背けて〜英国最凶ムーアズ事件』(AXNミステリー)

20世紀で最も衝撃的な事件の一つとも言われる、1960年代に英国で発生した最凶のカップルであるイアン・ブレイディとマイラ・ヒンドリーによって引き起こされた「ムーアズ事件」を描いたドラマ。

本作でもジョアンヌ・フロガット(『ダウントン・アビー』)が主演を務める。





『適切な大人〜連続殺人犯フレッド・ウェストとの対峙』(AXNミステリー)

1990年代英国を震撼させたフレッド・ウェストとその妻ローズが、自分の子どもも含め、少なくとも12名(実際に何人殺害されたかは不明)を殺したと言われる未曾有の連続殺人事件を、 英国では"適切な大人"と言われる、犯罪容疑者の取り調べに立ち会い、容疑者の精神的なサポートをする役割を担ったジャネットの視点から描いた心理サスペンス。





『ロンドン警視庁コリン・サットンの事件簿〜連続殺人鬼リーヴァイ・ベルフィールド』(AXNミステリー)

2回終身刑を言い渡された英国の連続殺人犯リーヴァイ・ベルフィールドを逮捕に導いた刑事コリン・サットンの視点から捜査の模様を克明に描いた作品。主演はで知られるマーティン・クルーンズ。本国では2021年に待望のシーズン2の放送が予定されている。

『私立探偵マグナム』シーズン1

