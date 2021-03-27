¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù±Ç²è²½·èÄê¡¢º£Åß¸ø³«¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹0´¬¤Î²µ¹üÍ«ÂÀ¡¡
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤ÎÂè24ÏÃ¡ÊºÇ½ªÏÃ¡Ë¤¬¡¢26Æü¿¼Ìë¤ËMBS¡¿TBS¤Î¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥à¡ÉÏÈ¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢·à¾ìÈÇ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¤Ç¡¢º£Åß¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£À©ºî¤ÏMAPPA¡¢ÇÛµë¤ÏÅìÊõ¡£
¡ÚÆ°²è¡Û²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Î±ÇÁü¡ª¿·¥¥ã¥é¡¦²µ¹üÍ«ÂÀ¤âÅÐ¾ì
¡¡ºÇ½ª²óËÜÊÔ½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢±Ç²è¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£²ò¶Ø±ÇÁü¤È¸¶ºî¼Ô¡¦³©¸«²¼¡¹»áÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÆ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤ÎÁ°Æüëý¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÊÔ¤ÎÏ¢ºÜÁ°¤Ë³©¸«²¼¡¹»á¤¬Ã»´ü½¸ÃæÏ¢ºÜ¤È¤·¤ÆÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡ÖÅìµþÅÔÎ©¼ö½Ñ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡×¤ò±Ç²è²½¡£¡Ö0´¬¡×¤È¤·¤ÆÃ±¹ÔËÜ²½¤â¤µ¤ì¡¢Ã±´¬¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î»Ù»ý¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤½¤Î¡Ö0´¬¡×¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢³©¸«²¼¡¹»á¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î·à¾ìÈÇ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÌ¤¤ÀÌ¾Á°¤ÈÎ©¤Á»Ñ¤Î¤ß¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë ¡É²µ¹üÍ«ÂÀ¡É¤È¡¢Èà¤òÊñ¤ß¹þ¤àÆæ¤ÎÏÓ¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿30ÉÃ¤Î·à¾ìÈÇ²ò¶Ø±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¸¶ºî¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢²ÆÌý·æ¤Î¡ÖÍè¤¿¤ë12·î24Æü¡¢²æ¡¹¤Ï¡¢É´µ´Ìë¹Ô¤ò¹Ô¤¦¡£¡×¤ä¡¢ºÇ¶¯¤Î¼ö½Ñ»Õ¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¸Þ¾ò¸ç¤Î¡Ö²µ¹üÍ«ÂÀ·¯¡¢·¯¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¼ö¤¤¤Ï¡¢»È¤¤Êý¼¡Âè¤Ç¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡Ö0´¬¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥»¥ê¥Õ¤ò°úÍÑ¤·¹½À®¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¤¢¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¡Ö¼öÊª¡×¤ÎÉõ°õ¤¬²ò¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤Î¸×¾óÍª¿Î¤¬¡¢¼ö¤¤¤ò¤á¤°¤ëÀï¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£
¡¡Ï¢ºÜ¤ò·è¤á¤ë²ñµÄ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¤»¤ê¤Õ¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Â¤·Á¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡ÈÊÔ½¸Éô¤¬Ëþ¾ì°ìÃ×¤ÇÏ¢ºÜ·èÄê¤·¤¿¡É¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»ý¤ÄÏ¢ºÜÅö½é¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï3600ËüÉô¤òÆÍÇË¡£¡ØÁ´¹ñ½ñÅ¹°÷¤¬Áª¤ó¤À¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥ß¥Ã¥¯2019¡Ù¤Ç1°Ì¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤¬Áª¤ÖTSUTAYA¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ2019¡Ù¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢ºòÇ¯10·î¤è¤ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢TBS·Ï¤Î¡ØNEWS23¡Ù¤Ê¤É¤ÇÆÃ½¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤Û¤ÉÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£