『ロック・アップ／スペイン 女子刑務所』『SUITS』ファイナルシーズンなどHuluに登場！

春のHuluも話題作が目白押し。スペイン発の刑務所ドラマの新シーズン他、『SUITS/スーツ』『クワンティコ/FBI アカデミーの真実』『私立探偵マグナム』など人気シリーズが配信スタート。

■『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』シーズン4



4月29日(木)から独占配信スタート。以降毎週木曜日に1話ずつ追加予定(全8話/字・吹)

不倫相手に騙され7年の懲役を求刑された主人公マカレナが、囚人、看守、そして塀の外にいる家族をも巻き込んで、壮絶な駆け引きサバイバルを繰り広げるスペイン発の刑務所ドラマ。待望のシーズン4では、クセ者医師として囚人たちを追い詰めてきたサンドバルがなんと看守長に就任。刑務所を掌握するために手段を選ばない暴挙に出る。





Hulu春の海外ドラマラインナップ

■『クワンティコ/FBIアカデミーの真実』シーズン1〜3

3月31日(水)から配信

『クリミナル・マインド FBI行動分析課』を手掛けたマーク・ゴードンが製作総指揮を務め、プリヤンカー・チョープラーが主演するサスペンスドラマが全シーズン一挙配信。

■『マクガイバー』シーズン4

4月1日(木)から配信

豊富な科学知識と驚くべき機転で難局を切り抜け極秘任務を遂行していく痛快アクションドラマ。

■『私立探偵マグナム』シーズン1

4月5日(月)から配信

トム・セレック主演で1980年代に人気を博した往年のTVドラマがリブート! 新たな常夏アクションドラマ。

■『SUITS/スーツ』シーズン9(ファイナル)

4月28日(水)から配信

日本でもリメイクされたスタイリッシュドラマのファイナルシーズンがHuluに登場。最終章にふさわしく、マイクのほかにも過去に登場した懐かしのキャラクターたちが再び姿を見せる。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』シーズン4 Una producción de GLOBOMEDIA en colaboración con FOX NETWORKS GROUP ESPAÑA ©GLOBOMEDIA SLU (2018) basado en el formato de ATRESMEDIA TELEVISIÓN/『私立探偵マグナム』© 2018 CBS Studios Inc. and Universal Television LLC. ALL RIGHTS RESERVED.