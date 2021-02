【今週スタートの海外ドラマ】『ワンス・アポン・ア・タイム』ファイナルまで＆エル・ファニング主演宮廷ドラマが日本上陸！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はエル・ファニング(『マレフィセント』シリーズ)主演の宮廷ドラマや、『君の名前で僕を呼んで』監督が手掛けるHBO青春ドラマ、日本での放送が途中で止まっていた『ワンス・アポン・ア・タイム』がファイナルシーズンまで配信となる。お見逃しなく!

今週スタートの海外ドラマは以下の通り。

■2月15日(月)

『THE GREAT 〜エカチェリーナの時々真実の物語〜』(スーパー!ドラマTV)

アカデミー賞10ノミネートを果たした『女王陛下のお気に入り』の脚本家トニー・ マクナマラが贈るブラックユーモアをちりばめた新たな宮廷歴史ドラマが日本独占初放送!

18世紀のロシア帝国の黄金時代を築き上げると同時に、同国史上最長在位の女帝として知られるエカチェリーナの若き日を描く。映画『マレフィセント』シリーズのエル・ファニングが主演・製作総指揮を務める。

『The Pit Crew ザ・ピットクルー』(Netflix)

『The Ranch ザ・ランチ』のジェフ・ローウェルによる新作。架空のレーシングチーム、ボビー・スペンサー・レーシングを舞台に描かれるコメディ。主演を務めるのは、映画『モール★コップ』シリーズや『アダルトボーイズ遊遊白書』といったコメディ映画での活躍が知られるケヴィン・ジェームズ。

■2月17日(水)

『瞳の奥に』(Netflix)

英国作家サラ・ピンバラのベストセラー小説をドラマ化したNetflixオリジナルシリーズ。シングルマザーのルイーズは、上司である精神科医のデヴィッドと関係を持つ。ところが彼の妻アデルと親しくなった途端、ルイーズの人生は一転。複雑に絡み合う様々な秘密に巻き込まれていく―。

■2月18日(木)

『僕らのままで/WE ARE WHO WE ARE』(スターチャンネルEX)

第90回アカデミー賞で作品賞にノミネートされた映画『君の名前で僕を呼んで』でメガホンを取ったルカ・グァダニーノ監督のTVシリーズデビュー作品。アイデンティティの探求やジェンダー、人間関係、家族など、身近で、しかし胸を締め付けられるようなテーマをイタリアの夢のような景色とともに痛烈に描いた青春ドラマだ。

■2月19日(金)

『ワンス・アポン・ア・タイム』シーズン6&7(Disney+)

待望のシーズン6と、ファイナルとなるシーズン7がついに日本上陸! シーズン6では、『アラジン』からアラジン(デニス・アクデニス『S.W.A.T.』)、ジャスミン(カレン・デヴィッド『クリミナル・マインド FBI行動分析課』)、ジャファー(オデッド・フェール『ブラックリスト』)が登場する。

そして、ファイナルとなるシーズン7は、前シーズンから数年後を描き、成長したエマの息子ヘンリー(アンドリュー・J・ウェスト『ウォーキング・デッド』)と彼の娘ルーシー(アリソン・フェルナンデス『チーム・ケイリー』)を中心にストーリーが綴られる。

『トライブス: 明日を拓きし者』(Netflix)

ドイツ発のNetflixオリジナルシリーズ。時は2074年。奇妙な世界的大惨事が発生。分断されたヨーロッパ大陸が生んだトライブスの間で争いが激化。平和を求める部族、オリジニー出身の3人兄弟キアノ、リヴ、エリヤは離れ離れに。新しいヨーロッパの未来のために、3人は運命を変えるべく立ち上がる。

■2月21日(日)

『アブセンシア3〜FBIの疑心〜』(WOWOW)

スタナ・カティック(『キャッスル〜ミステリー作家は事件がお好き』)主演ヒット作の最新シーズン。

シーズン3はシーズン2最終話の3カ月後が舞台となり、FBIを停職になったエミリーの離職期間が終わりに近づき、エミリーは息子にとって最高の母親になるために懸命に努力していた。そんななか、元夫ニックが捜査していた事件のせいで一家に脅威が及び、エミリーは再び人を信頼して愛することを学ばざるを得ず、本当に自分がいるべき場所を悟る展開に。

『貴公子探偵ニコライ』(AXNミステリー)

"NEXTシャーロック・ホームズ"?! 19世紀のロシア・サンクトペテルブルクを舞台に、公爵であり秀才かつハンサムな青年ニコライが持ち前の推理力と行動力で事件に挑む。おぼっちゃま故の傍若無人ぶりや、女性に対するピュアさもホームズを思わせる新探偵の登場!

(海外ドラマNAVI)



Photo:

『THE GREAT 〜エカチェリーナの時々真実の物語〜』

© 2021 MRC II Distribution Company, L.P.

Netflixオリジナルシリーズ『The Pit Crew ザ・ピットクルー』は2月15日(月)より独占配信スタート

Netflixオリジナルシリーズ『瞳の奥に』は2月17日(水)より独占配信スタート

『僕らのままで/WE ARE WHO WE ARE』

Photo by Yannis Drakoulidis © 2020 Wildside Srl - Sky Italia - Small Forward Productions Srl

『ワンス・アポン・ア・タイム』(c) 2021 ABC Studios

Netflixオリジナルシリーズ『トライブス: 明日を拓きし者』は2月19日(金)より独占配信スタート

『アブセンシア3〜FBIの疑心〜』 (c) 2020 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.