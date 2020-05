Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

先日iOS 13.5が配信開始されましたが、その直後に複数のアプリにつき「このAppの共有は取り消されました」と表示されて起動できない苦情が相次いでいました。

これに対してアップルが数十ものアプリ更新を行い、バグを修正したと発表しています。

本問題は、TwitterやYouTubeなど一部のアプリを開こうとすると「このAppの共有は取り消されました。使用するには、App Storeから購入する必要があります」とのエラーメッセージが表示されるというもの。この後はキャンセルするか、App Storeにリダイレクトされる二択のみで、起動しようとすると再び同じことが繰り返されていたと報告されています。

@YouTube this is hilarious! I can’t use the YouTube app as it’s no longer shared with me... pic.twitter.com/quXJRe3UUL