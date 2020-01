史上最悪クラスの森林火災に見舞われているオーストラリアでは、10億匹を超える動物たちが犠牲になったと見積もられています。

さらに生き残った動物たちも、食糧不足による飢餓が懸念されているとのこと。

そのため政府や保護団体が協力し、空中からニンジンやサツマイモを投下する作戦が実行されました。



ヘリコプターに積まれたニンジン。



焼け野原と化した地域に投下し、生き延びた動物たちを少しでも救おうとしています。食料は2000kg以上。

Nice one👍 Was doing some feeding today myself. We have the most amazing wildlife in Australia.pic.twitter.com/fjYzh7FvV2