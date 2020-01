『第92回アカデミー賞』のノミネート作品が発表された。最多ノミネートを果たしたのは、トッド・フィリップス監督、ホアキン・フェニックス主演の『ジョーカー』。作品賞、監督賞、主演男優賞、脚色賞、作曲賞など11部門にノミネートされている。『ジョーカー』に続いて、サム・メンデス監督の『1917 命をかけた伝令』、マーティン・スコセッシ監督のNetflix作品『アイリッシュマン』、クエンティン・タランティーノ監督の『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』の3作品が10部門でノミネート。また『第72回カンヌ国際映画祭』でパルム・ドールに輝いたポン・ジュノ監督の『パラサイト 半地下の家族』や、タイカ・ワイティティ監督の『ジョジョ・ラビット』、グレタ・ガーウィグ監督の『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』、ノア・バームバック監督の『マリッジ・ストーリー』の4作品が6部門の候補にあがっているほか、J・J・エイブラムス監督の『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』は作曲賞など3部門にノミネート。国際長編映画賞候補は、『パラサイト 半地下の家族』をはじめ、ヤン・コマサ監督の『Corpus Christi』、タマラ・コテフスカ監督、リュボミィル・ステファノフ監督の『Медена земја』、ラジ・リ監督の『レ・ミゼラブル』、ペドロ・アルモドヴァル監督の『Dolor y gloria』の5作品。歌曲賞候補には『アナと雪の女王2』の“Into the Unknown”、『ロケットマン』の“(I'm Gonna) Love Me Again”などがラインナップしている。『第92回アカデミー賞』の授賞式は現地時間の2月9日にアメリカ・カリフォルニア州のドルビーシアターで行なわれる。■『第92回アカデミー賞』主要部門ノミネート結果・作品賞『フォードvsフェラーリ』『アイリッシュマン』『ジョジョ・ラビット』『ジョーカー』『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』『マリッジ・ストーリー』『1917 命をかけた伝令』『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』『パラサイト 半地下の家族』・監督賞マーティン・スコセッシ(『アイリッシュマン』)トッド・フィリップス(『ジョーカー』)サム・メンデス(『1917 命をかけた伝令』)クエンティン・タランティーノ(『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』)ポン・ジュノ(『パラサイト 半地下の家族』)・主演男優賞アントニオ・バンデラス(『Dolor y gloria』)レオナルド・ディカプリオ(『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』)アダム・ドライヴァー(『マリッジ・ストーリー』)ホアキン・フェニックス(『ジョーカー』)ジョナサン・プライス(『2人のローマ教皇』)・主演女優賞シンシア・エリヴォ(『ハリエット』)スカーレット・ヨハンソン(『マリッジ・ストーリー』)シアーシャ・ローナン(『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』)シャーリーズ・セロン(『スキャンダル』)レネー・ゼルウィガー(『ジュディ 虹の彼方に』)・助演男優賞トム・ハンクス(『A Beautiful Day in the Neighborhood』)アンソニー・ホプキンス(『2人のローマ教皇)アル・パチーノ(『アイリッシュマン』)ジョー・ペシ(『アイリッシュマン』)ブラッド・ピット(『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』)・助演女優賞キャシー・ベイツ(『リチャード・ジュエル』)ローラ・ダーン(『マリッジ・ストーリー』)スカーレット・ヨハンソン(『ジョジョ・ラビット』)フローレンス・ピュー(『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』)マーゴット・ロビー(『スキャンダル』)・長編アニメ映画賞『ヒックとドラゴン 聖地への冒険』『失くした体』『クロース』『Missing Link』『トイ・ストーリー4』・アカデミー国際長編映画賞『Corpus Christi』『Медена земја』『レ・ミゼラブル』『Dolor y gloria』『パラサイト 半地下の家