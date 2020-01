メキシコでは2020年中に、3Dプリンターで家を建造する「3Dプリント住宅街」を計画しています。

予定している50軒中のうち2軒が、たった数日で完成したとのこと。

どんな家なのでしょうか。

[動画を見る]

3D-Printed Home Can Be Constructed For Under $4,000 - YouTube



こちらはイメージ図。場所は貧しい農村地帯。



一軒当たりの製造コストは4000ドル(約43万円)未満で、3Dプリンターは24時間体制で稼働するため、たった数日で2軒同時に着工可能。



この地域は地震が多発するため耐震性能も考慮。通常の建物より頑強だそうです。



床面積:46平方m、寝室が2つにバスルーム、リビング、キッチン完備。1軒ずつならもっと大きな家も建設可能。



周辺はこうした貧しい農村。



コストパフォーマンスとスピード効率は革命的であるとのこと。

この先3Dプリント住居が発展すれば、世界が変わると期待されています。