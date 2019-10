関連リンク

サウンドクリエイター【Revo】(作詞/作編曲)が主宰するアーティスト集団 Sound Horizon が10月27日(日)にメジャーデビューAround 15周年を迎え、それを記念して、Sound Horizon Around 15th Anniversary Special Siteがオープンした。オープンした特設サイトにはAround 15周年にまつわる情報が満載となっている。まず、Sound Horizon メジャーデビューAround 15周年を記念して、“メジャー作品全11タイトル”リマスター盤発売企画、そしてサブスク&ハイレゾ配信企画が進行しているとの事だ。詳細は後日発表となっているので過去の名曲達がリマスター盤や配信で楽しめる続報を楽しみに待ちたい。そして、ファンが待ちわびた、2015年にメジャーデビュー10周年記念作品として発売された9th Story CD『Nein』が、遂にJOYSOUNDにて全曲カラオケ配信がスタートした。9th Story Concertが蘇るJOYSOUNDオリジナル映像と共に歌って是非Around 15周年を盛り上げたい。また、Around 15th Anniversaryグッズの発売も決定した。10月27日(日)18:00より、Sound × Linked Horizon Web Shop にて2アイテムが期間限定で受注販売される。Sound Horizon Around 15周年企画を見逃さないようにしてほしい。●グッズ情報Around 15th Anniversaryグッズ受注期間:2019年10月27日(日)18:00〜11月5日(火)18:00※期間限定完全受注生産なのでこの機会を是非お見逃しなく。アイテム1・Sound Horizon Around 15th Anniversary 2020年手帳【期間限定完全受注生産】K 3,800(税込) ※K=¥アイテム2Sound Horizon Around 15th Anniversary 手帳カバー【期間限定完全受注生産】K 3,400(税込) ※K=¥詳細はこちらSound Horizon Around 15th Anniversary Special SiteSound Horizonオフィシャルサイト