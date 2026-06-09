日本ハムが８日、千葉・鎌ケ谷の二軍施設に新たな豪華トレーニング施設を開設。早くも球界内で注目を集めている。およそ１億円を投じて二軍球場左翼奥の駐車場内に建設された「ＦＰＥＲＦＯＲＭＡＮＣＥＬＡＢ（エフパフォーマンスラボ）」は６日に運用が開始。すでに二軍選手らが連日汗を流している。およそ４００平方メートルある同施設内には最新のトレーニング機器や動作解析システム「スポーツ・バイオメカニク