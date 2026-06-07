groove agentは、子ども部屋の必要有無についてアンケート結果を5月27日に発表した。調査は2026年5月1日〜5月2日の期間、首都圏(東京都／神奈川県／埼玉県／千葉県)在住・30〜40代の、子どもをもつ既婚男女1000人を対象に行われた。子ども部屋の必要有無に対する意向はじめに、子ども部屋の必要有無に対する意向を聞いたところ、27.0%が「絶対に必要」と回答。「できれば必要」と合わせて72%が「子ども部屋は必要」と回答としたこ