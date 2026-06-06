香川県庁 学生に仕事と子育ての両立を体験してもらおうと、香川県がインターンシップと家庭体験の参加者を募集しています。「会社で働く姿」と「家庭での親の姿」をリアルに体験し、将来の働き方や生活について考えるきっかけにしてもらいます。 対象は18～22歳程度の学生で、募集人数は20人（基本的に2人1組で行動）。4日間のプログラムに参加できます。2026年8月22日に「事前研修」、8月24日～9月11日