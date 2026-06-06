〈老舗を拒んで「ここはいや。モチ屋へ行け」と…スティーブ・ジョブズが京都でどハマりした『庶民派チェーン店の和菓子』とは？〉から続く「なんで、叔父さんがこれ持ってんの？」。姪の目を丸くさせた1枚の名刺。そこに記されていたのは、革新的なコンピューターで世界を変えたスティーブ・ジョブズの名だった。【画像】ジョブズが日本人に渡した名刺Apple、NeXT、Pixarを設立し、世界最先端のテクノロジーを切り拓いた男が、