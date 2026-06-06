〈老舗を拒んで「ここはいや。モチ屋へ行け」と…スティーブ・ジョブズが京都でどハマりした『庶民派チェーン店の和菓子』とは？〉から続く

「なんで、叔父さんがこれ持ってんの？」。姪の目を丸くさせた1枚の名刺。そこに記されていたのは、革新的なコンピューターで世界を変えたスティーブ・ジョブズの名だった。

【画像】ジョブズが日本人に渡した名刺

Apple、NeXT、Pixarを設立し、世界最先端のテクノロジーを切り拓いた男が、京都のギャラリーで出会ったのは、陶芸家の釋永由紀夫(しゃくながゆきお)さん。彼の作品に魅せられたジョブズは、やがて直筆のファックスで作品をオーダーするようになる――。



陶芸家の釋永由紀夫さん（著者撮影）

元NHK記者・佐伯健太郎さんの書籍『スティーブ・ジョブズ1.0の真実』（晶文社）より、一部を抜粋して紹介する。（全3回の3回目／最初から読む）

◆◆◆

自己紹介への反応に機嫌を悪くして…

ジョブズは作品を買ったこの日、釋永さんに初めて自己紹介をした。そして、「プレゼントだ」と言って本を手渡した。それは映画『トイ・ストーリー』の本で、彼は「僕がプロデュースした」と述べた。映画は日本でも前の月から公開されていたが、釋永さんは『トイ・ストーリー』のことをまったく知らなかった。「へー、おもしろそうですね。ありがとう」と述べただけで、受け取った本を脇に置いた。

すると、ジョブズはにわかに機嫌が悪くなった。「ちょっとちょっと、ちゃんと見てよ」とでも言いたそうに、釋永さんに本を持たせ、右隣に立って、「この映画を知らないわけがないだろう」という感じで、「どうだ、どうだ」と、自ら本のページをめくっていった。

最後のほうにある映画の主人公のスケッチのページまできても、ジョブズが「どう思う。どうだ」と聞くので、釋永さんが仕方なく、「あなた、この主人公に似ていますね」と答えると、ようやく納得したようだった。主人公というのは、カウボーイ人形のウッディのことだ。

このときの釋永さんに対するジョブズの反応が、本当におもしろい。僕は釋永さんの話を聞きながら、笑いをこらえていた。ジョブズは、自尊心をいたく傷つけられていたかもしれない。

このあと、ジョブズが帰ることになったので芳名帳に名前を書いてもらった。彼はとても小さな文字で「Steve & Laurene Jobs」と記した。そして、ギャラリーから外へ出る間際に名刺を取り出して釋永さんに手渡した。釋永さんが名刺を一目見てポケットに入れようとすると、それもジョブズは不愉快だったようで、その名刺を取り戻し、「リバーシブルになっている」と言って日本語表記の面を見せた。

印刷会社の人だと思っていた

名刺には、「スティーブ・ジョブズ 会長兼経営最高責任者」、会社名は「ネクスト・ソフトウェア・インク（NeXT Software, Inc.）」と記されていた。釋永さんには「Inc.」（Incorporated（法人組織）の略称）の文字だけが目に飛び込んできて、プレゼントされた本の印象とも重なり、ジョブズのことを、本を作った人か印刷会社の人だと思っていた。

その日の晩、釋永さんが親戚らと4人で、京都市内の店ですき焼きを食べているときのことだった。

「きょう、ジョーブツというアメリカ人がきたよ」と言って1枚の名刺を見せ、夫人と茶碗や花入れを何個も買っていったことを話した。ジョブズのことを「ジョーブツ」と発音していた。

釋永さんの姪がその名刺を見て、目を丸くした。

「なんで、叔父(おじ)さんがこれ持ってんの？」

「叔父さん、この人のこと知らないの？」

当時、姪は東京の大手の商社でIT教育を担当し、役員などにパソコンの使い方を指導していた。彼女がリスペクトしている人物の名刺を、叔父が持っていることに驚いた。

「は？」

釋永さんの反応を見て、姪が聞き返した。

「えっ？ 叔父さん、この人のこと知らないの？」

そう言われても、釋永さんにはわけがわからなかった。

姪が思わず興奮して叫んだ。

「あのねー、スティーブ・ジョブズが個展に来たっていうのはねー、たとえば、ジョン・レノンが入ってきてお茶碗を買ったようなものなのよ！ しかも、叔父さんはジョブズとあれこれ話までしたんでしょ。コレって、とんでもないことに決まっているじゃない！ わたし、会社に行ったら、みんなに言うわよっ！」

それでも釋永さんは、「ふーん」と反応することしかできなかった。姪を除く3人は、ジョブズのことをまったく知らなかった。

釋永さんがジョブズの正体を知ったのは、その1、2年あとだった。NHKの番組だったという。「あのときのあの人が、間違いなく同じ人間がいるとびっくりしましたね」

ジョブズがオーダーした作品を送ると、妻のローリーンから自筆の手紙が届いた。「特に3番と4番のカップが美しい」などと、ふたりの感想が記されていた。

ファックスでのやりとりが始まった

その後、釋永家に直接、ジョブズから電話がかかるようになった。いつも午前7時頃だった。日本とカリフォルニア州との時差は17時間、サマータイムだと16時間だから、ジョブズがいる現地は午後2時か3時頃だ。電話が鳴って奥さんが出ると、男性の声で英語だったので、「はやくはやく、電話に出てよ、代わってよ」と釋永さんをせかせた。釋永さんが電話に出ると、ローリーンに代わってゆっくり話してくれたが、それでもよくわからなかった。「内容をファックスで送ってください。読むだけはなんとかしますから」と英語で伝えると、30分ほどしてファックスが送信されてきた。それ以後、ファックスが主な連絡手段となった。

ジョブズが、釋永さんと出会った京都のギャラリーから電話をかけてきたこともあった。「京都に来た。新作があったら欲しい」と話していた。ただ、それ以外は、どこから電話をかけてきているのか、わからなかった。

釋永さんが51歳か52歳ぐらいのとき、ジョブズから「新しい茶碗が欲しい」というオーダーがあったのでいくつか送ったところ、何番の茶碗が気に入ったから作ってほしいという連絡があった。それが最後のやり取りになった。

そういえば、ジョブズが新版画を購入していた兜屋画廊の松岡さんも、英文のレターをファックスで送っていた。

デジタル最先端のジョブズが、手書きのオーダーをファックスで送信するとは。オーダーを記した紙をファックス機で送っているジョブズの様子を想像するだけでもおもしろい。手で紙を持ってファックス機に注意深く挿入しているジョブズって、いったい、どんな表情をしていたのだろうか。

ジョブズは10年の間に4回オーダーをした。それほど釋永さんの作品に惚れていた。僕はジョブズの手書きのオーダーをぜひ見たかったのだが、釋永さんはすべて捨ててしまっていた。

（佐伯 健太郎／Webオリジナル（外部転載））