＜全米女子オープン初日◇4日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞大会を配信する「U-NEXT」で、初のラウンドレポーターを務める上田桃子が、渋野日向子の組に帯同した。ミシェル・ウィー・ウェスト（米国）、元世界ランキング1位のヤニ・ツェン（台湾）との注目組でプレーした渋野の姿は、上田の目にどう映っていたのか。【写真】やっぱりナイキミシェルの魅惑的ウェア2024年大会は2位、昨年も優勝争いを