5日昼ごろ、酒田市で竹やぶが焼ける火事があり、午後1時半現在も消火活動が続けられています。近くには製塩工場があり、工場の煙突から火の粉が飛んで燃え広がった可能性があるということです。消防などによりますと、5日正午ごろ、酒田市宮海でやぶが燃えていると119番通報がありました。現場は「さかたの塩」の製塩工場近くの竹やぶで、関係者によりますと、およそ600平方メートルが焼けたということです。現在も鎮火には