タレントの北斗晶が4日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介と31回目の結婚記念日を祝った日の出来事をつづった。この日、北斗は「今日は朝から病院で…私のPET検査」と述べ、検査後に迎えに来てくれたという佐々木と食事に行ったことを報告。「実は、本日6月4日は私達夫婦の31回目の結婚記念日」と明かし「お祝いに、トンカツで結婚記念日祝い！！」とつづった。また、帰宅すると佐々木がケーキを用意してくれていた