近鉄が今年１１月から運行を予定している観光列車で提供されるワインの製造元となる三重県伊勢市のワイナリーを、４日、関係者が視察しました。この観光列車「レ・サヴール・志摩」は、名古屋と伊勢志摩を結ぶ近鉄初の本格的なレストラン列車で、車内では志摩観光ホテルの総料理長が監修したコース料理や、フレンチを手軽に味わえる「フレンチ膳」が提供される予定です。また、料理に合わせて三重県産のワインも販売されます。４日