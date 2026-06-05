黒木メイサが主演するHuluオリジナルドラマ『八神瑛子 ‐上野中央署 組織犯罪対策課‐』（7月24日より独占配信）より、りょうと藤本ルナの出演が発表され、それぞれのキャラクタービジュアルも解禁された。りょうは上野で暗躍する中国マフィアのボス、藤本が中国マフィアの最強戦闘要員を演じる。【写真】藤本ルナが演じるのは中国マフィアの最強戦闘要員原作は、人気作家・深町秋生の代表作の一つで、多種多様な文化が共存す