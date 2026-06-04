松本山雅FCは4日、DF小川大貴(34)が今季限りで現役引退することを発表した。小川はジュビロ磐田U-18から明治大に進み、2014年に磐田でプロキャリアをスタート。24年まで磐田でプレーすると同年7月から半年間ジェフユナイテッド千葉へ期限付き移籍したのち、契約満了に伴う退団後の25年に松本へ加入した。出場記録はJ1通算102試合1得点、J2通算105試合4得点、J3通算31試合0得点。今季はここまで13試合に出場している。引退に