去年10月、岡山県倉敷市で交通事故を起こし、保険金をだまし取ったとして無職の男（74）ら5人が逮捕されました。 詐欺と詐欺未遂の容疑で逮捕されたのは、倉敷市中島の無職の男（74）倉敷市南畝の会社員の男（51）倉敷市児島のサービス業の男（63）倉敷市広江の無職の男（36）倉敷市中畝の無職の男（67）の5人です。 交通事故を偽装か 警察によりますと無職の男（74）らは交通事故を偽装して保険会社から保険金をだまし取