「もう無茶苦茶(笑)」お笑いタレント・明石家さんまが、長年親交のある俳優・浅田美代子のエピソードを明かした――。明石家さんま○「一番すごいのは、ポジティブという言葉を…」5月30日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00〜23:30)では、関根勤が公開したYouTube動画の話題に。関根は、「さんまさんと浅田美代子さんに結婚してほしかった」「2人の遺伝子を入れたら、すごい強い子になる」と発言していたが、さ