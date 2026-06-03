笑福亭鶴瓶（74）が、3日までに自身のインスタグラムを更新。ホラン千秋（37）との意外な？ツーショット写真を投稿した。仲の良さがうかがえる、互いに寄り添って満面の笑みを見せた写真2枚を公開。「ホラン千秋やっぱ頭がきれるし、綺麗」とのキャプションも付けて投稿した。この投稿にファンやフォロワーらからは「お似合いのcouple」や「羨ましいツーショット」「お二人とも笑顔が可愛いです！」と、ともに楽しそうな様子から