老舗の美術茶道具商がプロデュースしたアートホテル明治40年（1907）の創業の美術茶道具商「中西松豊軒」が手がける、ラグジュアリーホテル「ART MON ZEN KYOTO」。京都随一の観光地・祇園の少し北にある、骨董や古美術を扱う専門店が集まる古門町通りにあります。数寄屋造りの技を施したホテルで、入り口から和の情緒が漂っています。「ART MON ZEN KYOTO」の2軒隣には、「中西松豊軒」があります。こちらは緊張感漂う重厚な店構