三重県は、今年3月に公表した南海トラフ地震の新たな被害想定で「震度分布図」や「津波被害想定図」などに誤りがあったことを明らかにしました。三重県によりますと、今年3月、新たに公表した被害想定において、有識者や市町からの指摘で、あわせて242ケ所の誤りが判明したということです。「震度分布図」では、震度の階級の換算方法が間違っていて震度が下振れしていたり、また「津波浸水想定図」では、浸水区域から除外すべき砂