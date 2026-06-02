パラグアイサッカー協会は1日、FIFAワールドカップ2026に臨む最終メンバー26名を発表した。南米予選を6位で突破し、4大会ぶり9度目のW杯出場を決めたパラグアイ代表。前回出場した2010年の南アフリカ大会では、決勝トーナメント1回戦で日本代表と対戦し、PK戦の末、ベスト8に勝ち上がって以来の本大会出場となる。アルゼンチン人指揮官のグスタボ・アルファロ監督は、本大会に向けた26名のメンバーを選出。アメリカ・メジャ