ビクセンの双眼鏡、アトレックIIシリーズがAmazon スマイルSALEの対象製品となっている。倍率8倍と10倍の計4モデルが、25～30％OFFで購入できる。 コンパクトながらも明るく鮮明な視界を確保したという双眼鏡。プリズムとレンズ全面にマルチコートを施しており、優れたコントラストが得れられるとしている。防水設計となっているため、アウトドア用途でも安心して使えそうだ。 同じくビクセンの製品で、