【モデルプレス＝2026/06/01】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の白岩瑠姫、INI（アイエヌアイ）の高塚大夢（※「高」は正式には「はしごだか」）が1日、都内で開催されたサッカー日本代表映画「SAMURAI BLUE Project for FIFA World Cup 2026『ONE CREATURE』無数の個性、ひとつの生きもの。」 （5日公開）キックオフ特別試写会舞台挨拶に出席。本作を鑑賞した感想を明かした。【写真】人気アイドル、観客と接