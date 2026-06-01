スターバックスは、新作の『ハニー バナナ フラペチーノ』を6月5日(金)より発売します。はちみつとバナナという間違いのない組み合わせの新作フラペチーノを、メディア向けに行われた試飲会でひと足先に体験。その特徴やおすすめのカスタマイズを聞いてきました。6月5日(金)より発売する『ハニー バナナ フラペチーノ』新作『ハニー バナナ フラペチーノ』はどんな味?5月27日にから発売を開始した『バナナ アフォガート フラペチー