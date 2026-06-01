株式会社ジャパンホビーツールは、カメラ本体を傷などから守る「イージーカバー」の新製品を5月に発売した。キヤノンのミラーレスカメラ「EOS R6 Mark III」に合わせた専用設計。価格は6,050円。 イージーカバーは、対応機種に合わせて設計されたシリコーン製のカメラカバー。本製品は、EOS R6 Mark IIIのほか、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R5にも対応す