◆米大リーグ ドジャース９―１フィリーズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が３１日（日本時間６月１日）、本拠地・フィリーズ戦に先発し、５回１／３を投げて４安打無失点と好投。メジャー移籍後最多タイの１０三振を奪い、１０４球の力投で５勝目（４敗）を挙げた。今季最速の９８・２マイル（約１５８キロ）を計測し、防御率は試合前の３・０９から２・８６となった。

自身の５４歳の誕生日を白星で飾ったロバーツ監督は試合後、「速球のコマンドが本来ほど良くなかった。結果として球数が増えたし、カウントも深くなった。ただ、大きなダメージは受けず、球数が多くなっただけなんだ。これこそ彼のすごさだと思う。由伸も翔平（大谷）も、最高の状態でなくても５回以上を無失点で投げられる。そういうところが特別なんだ。本人は納得してないだろうけど」と右腕をたたえた。

「おそらく６回も投げ切ることはできたと思う。でも、その代償は何かと考えた。結局、本当に優れた投手というのはベストな状態じゃなくてもメジャーの打者を抑える術を知っている」とし、５回１死二、三塁からシュワバー、ターナーから連続三振を奪ったことについて、指揮官は「あそこは試合の分岐点だった。その状況であの打者たちを抑えて無失点で切り抜けた。それこそがエースの証なんだ。彼はそれをやってのけた。球数的には６回も行けたと思うけど、次回に向けてね」と話した。

山本はこの日、初回は２三振を奪うなど３者凡退。２三振はいずれもボール判定だった決め球がＡＢＳ（自動ボール・ストライク判定システム）チャレンジによって判定が覆ってストライクになった。

１点のリードをもらった３回は、先頭リアルミュートに死球も２死一塁で１番シュワバーからカーブで空振り三振。２点リードの４回には先頭のターナーに初安打を許すなど２安打を浴びたが、２死一、二塁で６番ストットを左飛に打ち取った。