栃木県で女性が殺害された強盗殺人事件で、公開手配された男が現場の指示役とみられる男に4000万円の報酬を示唆するメッセージを送っていたことがわかりました。

おととい（29日）公開手配された益田和彦容疑者（48）は今月14日、仲間と共謀し、栃木県上三川町の住宅に押し入り、住人の富山英子さん（69）を殺害した強盗殺人の疑いがもたれています。

この事件ではこれまでに実行役の少年4人と、少年らに指示を出していたとみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）、そしてきのう（30日）、新たに「リクルーター役」とみられる18歳の男子高校生が逮捕されています。

益田容疑者は海斗容疑者に犯行を持ちかけた事件の主導役とみられています。

その後の捜査関係者への取材で、益田容疑者が秘匿性の高い通信アプリで「カズ」というアカウント名を使い、海斗容疑者に「1億40%」などと4000万円の報酬を示唆するメッセージを送信していたことが新たにわかりました。

益田容疑者は富山さんの家には1億円の資産があるという情報を得ていたとみられていて、「ルパンやる?」などと事件への参加を持ちかけるメッセージも送っていたということです。

益田容疑者は佐賀県出身で、以前、タクシー会社に勤務していました。

元同僚の男性

「私が入社し、右も左もわからないときに気安く声かけてきてくれる。人懐っこい。間違いであってほしい。直接自分が手にかけてないとはいえ、そういうことになっているのなら、自分から出てきてほしい」

益田容疑者は事件の3日後に成田空港から海外へ出国していて、警察は、海外の捜査当局と連携して行方を追っています。

【情報提供】

栃木県警下野署 0285−52−2674