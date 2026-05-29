●どのCMが視聴者の視線をくぎづけにしたのか 5月31日をもってグループとしての活動を終了する国民的アイドルグループ「嵐」。メンバー個々での今後の歩みにも大きな注目が集まる中、これまでのテレビCMでは一体どのような活躍を見せていたのかを、視聴データを独自に取得・分析するREVISIOのアテンションデータで振り返る。今回は、CMクリエイティブを評価するREVISIOの独自指標「Cスコア」(※)を基に、メンバーごとにどのCMが視