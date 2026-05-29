ユニオン・サン＝ジロワーズ（ベルギー）が現地５月28日、DFハーフナー・ニッキを獲得し、2029年までの契約を結んだと発表した。現在31歳で、元日本代表のマイク氏を兄に持つハーフナーは、2013年に地元クラブの名古屋グランパスのプロキャリアをスタート。その後、2016年にSVホルン（オーストリア）に移籍したのを皮切りに、ヴィル（スイス）、トゥーン（スイス）、ヌーシャテル・ザマックス（スイス）、リート（オーストリア